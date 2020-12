YouTube: crea gioco VR per chiedere alla fidanzata di sposarla

Non è la prima volta che sentiamo storie strappalacrime nel mondo dei videogames. È scientificamente provato del resto che il videogioco aiuta tantissimo il nostro cervello migliorando ad esempio l’ambliopia, una malattia nella quale uno dei due occhi sviluppa una visione con deficit. Ma quest’oggi non parleremo di “benefici del gaming”, ma di come questo ha aiutato una ragazza a farsi avanti dichiarando alla sua amata tutto il suo amore. La youtuber Cassandra Vuong ha chiesto alla sua fidanzata Chary Keijzer di sposarla tramite un gioco VR sviluppato appositamente per l’occasione. Le due dal 2016 gestiscono un canale YouTube che si occupa principalmente di titoli in realtà aumentata.

Qui di seguito vi lasceremo il video in questione in cui Cassandra spiega il suo piano per sorprendere la sua fidanzata. La ragazza ha svolto diversi corsi per creare un videogame in VR in cui ripercorrevano ad esempio tutti i viaggi romantici che hanno potuto fare nei loro sei anni di relazione. Chary, distratta e con indosso il sensore, non ha potuto vedere che dietro di lei Cassandra si stesse preparando per il fatidico momento.

Capendo che il gioco era stato realizzato per lei si è tolta il casco ed ha visto Cassandra in ginocchio. La risposta è stata affermativa per la gioia loro e dei loro appassionati che seguono assiduamente il loro contenuti su YouTube. Una storia bellissima che testimonia per l’ennesima volta quanto i videogames riescano a far emozionare e provare ogni tipo di sentimento, alla faccia di coloro che li giudicano come “il male assoluto”.

