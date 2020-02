Youtube e Activision, ecco i costi dell’esclusiva per Google

A fine gennaio arrivò un comunicato ufficiale da Activision Blizzard che annunciava l’abbandono di Twitch e la firma di un accordo di esclusiva con Google rendendo Youtube, di fatto, la piattaforma ufficiale ed esclusiva di streaming per i tornei di eSport della casa di sviluppo americana.

I tornei di Call of Duty, Overwatch, Hearthstone e altri titoli Activision Blizzard quindi, saranno trasmessi dal vivo e in esclusiva in tutto il mondo sulla piattaforma Youtube. Dall’annuncio non erano stati svelati i termini dell’accordo e tantomeno le modalità economiche della partnership. Ma oggi Google e Activision mettono le carte in tavola.

La firma di questa partnership e l’inizio della collaborazione, porterà ovviamente benefici da entrambi i lati.

Innanzitutto i costi dell’esclusiva: per un triennio Google pagherà 160 milioni di dollari ad Activision la quale, oltre ad vantaggio d’immagine, avrà quindi una cospicua entrata. Oltre a ciò ovviamente, Youtube avrà un ulteriore vantaggio, ossia quello di attrarre un enorme base di utenti traducendo il tutto in un aumento di click e di entrate pubblicitarie.

Oltre ai benefici della piattaforma Youtube, Google avrà dei benefici anche sul suo nuovo sistema Stadia. Molti giochi Activision finiranno infatti sulla piattaforma, compresi molti titoli tripla A, usufruendo di un sistema di monitoraggio dati all’avanguardia, server più potenti e un framework di funzionalità sperimentali presto al servizio di Blizzard.

Come letto precedentemente dal comunicato stampa rilasciato: “I giocatori potranno sperimentare la qualità del servizio premium, inclusa la bassa percentuale di latenza e perdita di pacchetti durante il gioco in HD su qualsiasi dispositivo. Vi saranno anche delle interazioni personalizzate ottimali, poiché Activision potrà attingere agli strumenti di intelligenza artificiale di Google Cloud per offrire raccomandazioni mirate riguardo alle offerte in-game ed esperienze di gioco differenziate“.

Cosa pensate della notizia? Secondo voi, Activision Blizzard ha fatto bene a lasciare il suo partner Twitch a favore di Youtube?