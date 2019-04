YouTube rincorre Netflix: al lavoro su show interattivi

YouTube, al pari di Netflix, ha deciso di iniziare a lavorare su una serie di contenuti interattivi, simili a Bandersnatch.

Netflix non è l’unico grande nome tra le piattaforme di streaming che sta lavorando su degli show interattivi. YouTube, infatti, sta sviluppando un palinsesto che utilizzi tale formato. Ben Relles, capo della divisione YouTube “Unscripted Programming”, sta guidando una nuova sezione focalizzata sugli show interattivi e gli speciali live.

Susanne Daniels, in una dichiarazione rilasciata a Bloomberg, ha affermato: “Abbiamo finalmente tutta una serie di incredibili nuovi strumenti e le opportunità per creare e raccontare storie interattive e costruite su più livelli. Ben è intuitivo e ha molta esperienza: comprende in che modo la piattaforma possa migliorare i contenuti proposti. È la scelta perfetta per far nascere questa nuova divisione.”

Per quanto ci siano da tempo vari show interattivi per bambini (incluso Minecraft: Story Mode), Netflix non ha mai puntato in modo massiccio su questo formato, fino a quando non ha proposto lo spinoff di Black Mirror, Bandersnatch. Ora, sta espandendo il proprio portfolio di show interattivi: da oggi è disponibile Scuola di sopravvivenza, una serie da otto episodi che ci vendono guidare Bear Grills in vari luoghi pericolosi, decidendo se dovrà mangiare una larva o meno, se è meglio camminare o strisciare su una lastra di ghiaccio e azioni simili.

Questa nuova direzione arriva dopo una serie di cancellazioni di grandi serie. Pare che YouTube stia rifocalizzando il proprio palinsesto. Un annuncio completo arriverà a un evento dedicato, che dovrebbe avere luogo fra poche settimane. Diteci, vi piacciono queste tipo di storie interattive? In ambito videoludico sono molte le avventure narrative che ci permettono di guidare la trama con le nostre scelte, come ad esempio Detroit: Become Human. Qual è il vostro preferito?