La YouTuber Hamako Mori, 89 anni, combatte l’età con i videogiochi

Le YouTuber "nonnine" sono sempre più comuni: conosciamo Hamako Mori, 89 anni, residente a Tokyo, e grande appassionata di Skyrim e GTA.

È facile affermare che i videogiochi sono una cosa da giovani e che i più anziani non possono semplicemente capire la nostra passione, ma è corretto dirlo? Non del tutto, come dimostra il numero sorprendentemente alto di anziani che si dedicano a questo hobby con la stessa energia dei più giovani. Tutti conosciamo (o dovremmo!) Shirley Curry, soprannominata “Skyrim Gradma”, youtuber che si dedica in particolar modo a Skyrim (ma non solo). La nonnina ha raccolto attorno a sé una community di ben 700.000 iscritti ed è divenuta talmente importante all’interno del mondo di TES da aver convinto Bethesda a registrare volto e voce della donna per inserirla all’interno di TES 6.

Curry non è però l’unico esempio di YouTuber “oltre l’età media”. Hamako Mori, 89 anni, residente a Tokyo, è un’altra nota YouTuber. La donna videogioca da circa quaranta anni e, con l’avvento del video streaming, si è spesso divertita a seguire i let’s play di altri videogiocatori. A un certo punto ha però deciso di voler lei stessa lanciarsi in questo mondo e ha cominciato a registrare e caricare video.

Skyrim e Days Gone sono tra i suoi giochi preferiti

Mori non ha un seguito molto ampio (attualmente “solo” 29.600 iscritti), probabilmente anche perché non parla in inglese (per quanto alcuni video presentino i sottotitoli inglesi). Indipendentemente dal risultato, Mori continua a videogiocare e non lo fa solo per divertimento. La donna, in un’intervista, ha dichiarato: “Se giochi ai videogame, non ti viene la demenza senile“. Ovviamente la donna non intende letteralmente: Mori sfrutta i videogame per combattere l’età e per mantenere la mente fresca.

Nei suoi quarant’anni di “carriera videoludica”, la donna ha sostanzialmente potuto vedere l’evoluzione del medium e, oggigiorno, ancora si stupisce di quanto la grafica dei videogiochi sia migliorata. Mori afferma inoltre di aver intenzione di continuare più a lungo possibile con il proprio canale YouTube: tra i giochi che più attende ci sono GTA 6 e TES 6. Diteci, sono anche i vostri?