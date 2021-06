Yuji Naka lascia Square Enix e forse l’industria del gaming

Già si parlava della possibilità che Yuji Naka, creatore di Sonic e director del più recente Balan Wonderworld, stava decidendo di lasciare gli studi di Square Enix. Oggi, tramite un tweet sul suo profilo Twitter ufficiale, Naka ha confermato le dimissioni: “mi sono licenziato da Square Enix alla fine di aprile 2021. Adesso non posso spiegare il motivo, ma spero di poterlo fare quando sarà il momento”.

Così Yuji Naka, una delle figure più importanti del settore del gaming, rivela al mondo di aver deciso di lasciare il grande publisher dopo la pubblicazione di Balan Wonderworld. Le motivazioni, sebbene non specificate, potrebbero riguardare proprio quest’ultimo titolo e il suo insuccesso. Naka ha poi continuato il messaggio ai fan spiegando quale sarebbe stato il suo futuro, attualmente incerto: “per quanto riguarda le mie attività future, ho già 55 anni, quindi potrei anche ritirarmi“.

Parliamo quindi di un uomo che comincia a sentire non poco il peso degli anni sulle spalle, e che sta ormai considerando di lasciare l’industria del videogioco. Probabilmente la collaborazione con Square Enix non è andata come ci si aspettava e la situazione potrebbe aver convinto Yuji Naka a ritirarsi definitivamente dal settore. L’uomo era entrato in Square Enix durante il 2018, creando la il team di sviluppo Balan Company e dando il via al progetto legato a Balan Wonderworld.

L’opera, rilasciata a marzo 2021 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, non è riuscita a convincere né i giocatori e né la critica specializzata. Balan Wonderworld ha voti decisamente bassi su Metacritic, che mai riescono a superare la sufficienza. In ogni caso, è davvero un peccato vedere come un’icona del medium come lui debba ritrovarsi a decidere di lasciare definitivamente il settore, soprattutto dopo la grande impronta che ha lasciato e che mai potrà esser cancellata.