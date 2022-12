Yuji Naka, celebre per aver contribuito alla creazione di Sonic, è stato formalmente accusato di insider trading a danno di Square Enix. Nello specifico le accuse si legano ad alcuni precedenti sospetti che ad oggi sembrano aver trovato conferma.

Il fulcro di queste nuove accuse lo si deve rintracciare in Final Fantasy VII The First Soldier, il battle royale di scarsissimo successo che ha cercato di cavalcare l’onda del Remake senza mai riuscirci fino in fondo. In base a quanto recentemente riportato da NHK sembra che Yuji Naka abbia sfruttato, per il proprio tornaconto, alcune informazioni legate a questo videogioco, utilizzandole per acquistare le azioni della compagnia ancor prima del suo annuncio pubblico (il valore di questa particolare transazione si aggirerebbe intorno ai 144,7 milioni di yen).

La fonte, inoltre, riporta che al fianco di Yuji Naka si sarebbe mosso anche Taisuke Sasaki. Adesso dovranno entrambi presentarsi in tribunale per difendere le proprie azioni e intenzioni.

Non è la prima volta che Naka finisce al centro delle discussioni di settore, anche se precedentemente si trattava di scelte professionali più che di accuse del genere. Abbiamo visto il papà di Sonic riflettere sulla sua figura qualche tempo fa, prendendo seriamente in considerazione il proprio ritiro a seguito dell’abbandono anche di Square Enix. Queste nuove informazioni e la svolta in tribunale potrebbero cambiare totalmente la sua idea di “ritiro”, anche se per il momento si tratta solamente di accuse non ancora avvalorate nelle sedi adibite.

Andando oltre il grande successo riscosso, negli anni, con Sonic, stiamo comunque parlando di un esperto che ha fatto la storia, e che al momento si trova a dover affrontare una nuova sfida strettamente legata alla sua immagine e futuro.