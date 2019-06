Zelda: Breath of the Wild 2, Aouma ci parla di Zelda, ambientazione e ispirazioni

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è ancora lontano, ma abbiamo modo di scoprire qualche dettaglio già da ora. Ecco le parole di Aonuma.

Nintendo ha dimostrato ancora una volta di avere una line up molto solida: durante l’ultimo Direct, abbiamo potuto ammirare molti dei giochi in arrivo a breve termine sulla console ibrida della casa di Kyoto. Inoltre, c’è stato spazio per una grande sorpresa: il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è in lavorazione. È stato inoltre mostrato un piccolo teaser, che dà un’idea di quello che accadrà.

Il gioco avrà sicuramente bisogno di molto tempo prima di poter essere pubblicato, ma già ora è stato possibile ottenere qualche informazione su di esso. Per iniziare, il producer Eiji Aonuma ha spiegato che la fonte di ispirazione principale per il gioco, sopratutto per i più giovani del team, è Red Dead Redemption 2. Con il primo capitolo, invece, il director Hidemaro Fujibayashi aveva preso come modello The Elder Scrolls V: Skyrim.

È stato inoltre chiesto ad Aonuma se in questo capitolo sarà possibile controllare Zelda: si tratterebbe di una possibilità sensata, ma per ora il producer non ha voluto e potuto dare una risposta, come è ovvio.

Infine, è stato svelato che l’ambientazione sarà ancora una volta Hyrule, la stessa regione del primo titolo. L’obbiettivo è di usare nuovamente lo stesso mondo incorporando un nuovo gameplay e una nuova storia. Aonuma ha inoltre spiegato che è un sostenitore del DLC e delle espansioni (già presenti nel primo The Legend of Zelda: Breath of the Wild), in quanto permettono di ampliare quanto già giocato e divertirsi a lungo: in ogni caso, questi extra non andranno ad aggiungere parti di trama; il gioco sarà pubblicato completo.

L’attesa sarà lunga, ma nel frattempo avremo modo di giocare a un altro The Legend of Zelda: Link’s Awakening, remake del vecchio classico. Diteci, qual è il vostro capitolo preferito della serie?