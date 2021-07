Zelda Breath of the Wild 2 arriva su Game Boy?

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, titolo provvisorio affidato dalla community al sequel del capitolo del 2017, è stato senza dubbio tra i più grandi protagonisti dell’E3 2021. Il Nintendo Direct, condito con alcuni importanti titoli tra cui anche Metroid Dread, si è concluso con un primo sguardo al gameplay della prossima avventura di Link. Tra lo stupore dei fan e la voglia incessante di scoprire maggiori dettagli sul titolo, un utente ha realizzato un video davvero molto interessante sul trailer mostrato durante la conferenza di Nintendo.

L’utente Instagram Super Kaylo ha recentemente realizzato una versione speciale di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 in stile Game Boy Color. Come possiamo vedere nel post di seguito, l’utente ha voluto ricreare nel dettaglio tutte le scene mostrate nel trailer che ne svelava il gameplay, seguendo lo stile grafico e artistico di Link’s Awakening DX. Presente la scena in cui Link cade tra le nuvole, il momento in cui mostra il potere di riavvolgere il tempo o la possibilità di salire su un’isola nel cielo passando attraverso di essa.

I dettagli sono così sottili che nelle varie scene possiamo addirittura vedere che sono state realizzate nell’interfaccia delle icone per gli strumenti usati in quel momento specifico, come la paravela o l’arco. L’autore si è dimostrato molto abile nella pixel art, ma questo video ne dimostra le capacità artistiche. Si tratta di un modo molto originale per dimostrare la propria passione per la serie di Zelda, peccato che non abbia realizzato anche la musica che ha accompagnato il trailer con lo stesso stile sonoro dei giochi per Game Boy Color.

Purtroppo per il momento dobbiamo accontentarci delle opere degli appassionati e delle poche informazioni che abbiamo su The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, dato che Nintendo non ha condiviso molti dettagli con il trailer dell’E3 2021, finendo invece per generare ancor più domande. Tutto ciò che sappiamo è che il sequel arriverà su Nintendo Switch durante il 2022, purtroppo senza informazioni sulla data di lancio o eventuali edizioni speciali. Restiamo quindi in attesa di maggiori novità da parte di Nintendo.