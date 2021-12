Zelda Breath of the Wild 2, svelato il periodo di lancio

Durante l’E3 2021 avevamo avuto modo di dare un primo sguardo al gameplay di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, titolo ancora provvisorio per il capitolo della serie del 2017. L’enorme successo del titolo al lancio di Nintendo Switch ha alimentato di molto l’attesa per il suo sequel diretto, che i fan non vedono l’ora di rivedere e soprattutto giocare. Sebbene Nintendo abbia già fatto noto che l’opera sarà rilasciata durante il 2022, non abbiamo ancora una precisa data di lancio del titolo.

A dare più informazioni su quando potremo tornare a vestire i panni di Link è nientemeno che Peer Schneider, fondatore e Chief Content Officer di IGN. Nell’ultima puntata di NVC Podcast, Schneider ha rivelato di aver partecipato a un incontro tenutosi subito dopo i The Game Awards del 10 dicembre, durante il quale ha scoperto i piani di Nintendo per il 2022, che lui definisce come “enormi” e per cui ha rivelato essere molto eccitato.

Breath of the Wild 2 potrebbe essere fortemente collegato a Skyward Sword.

Ha spiegato prima di tutto che lo sviluppo di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 procede spedito e che la data di rilascio è ancora ferma al 2022. Ancor più interessante è che durante la puntata del podcast ha affermato, parlando dei giochi open world, che “probabilmente cambieranno questo novembre quando giocheremo Breath of the Wild 2, indicando che l’opera sarà pubblicata su Nintendo Switch proprio a novembre 2022.

Sebbene chiaramente non ci siano ancora conferme o smentite ufficiali da parte della Grande N, dobbiamo anche considerare che la figura di Schneider è molto rivelante all’interno dell’industria e difficilmente vorrebbe essere screditato per un falso rumor. Inoltre, molti insider avevano preannunciato la presenza del gioco all’E3 2022, avvalorando l’ipotesi del rilascio nel novembre successivo. In ogni caso, vi consigliamo di prendere le informazioni che ha affermato con le pinze e di restare sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere nessun aggiornamento.