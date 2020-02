Zelda Breath of the Wild: dataminer scoprono una demo mai rilasciata

Ormai è innegabile il successo della console ibrida Nintendo e sopratutto quello della sua libreria videoludica. In questi (quasi) 3 anni Nintendo Switch si è rivelato un sistema a dir poco sorprendente, in grado di cambiare per sempre il panorama videoludico odierno. A incidere sulla fama generale del prodotto Nintendo sono stati certi titoli come Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe e ovviamente Zelda Breath of the Wild. Proprio il titolo dedicato al mondo di Zelda è riuscito a diventare una “Killer App” spingendo sempre più giocatori ad acquisire un Switch.

Ovviamente oggi come oggi il gioco non avrebbe più bisogno di presentazioni, ma stando a delle recente scoperte di qualche dataminer, Nintendo sembrava intenzionata di rilasciare una demo dedicata a Zelda Breath of the Wild (possibilmente per spingere le vendite). Un file denominato “Zelda Breath of the Wild Demo” è stato trovato sul server del Nintendo eShop. La demo in questione è stata caricata nel lontano 2018 sullo store digitale di Nintendo riportando un peso poco inferiore ai 300 MB.

La casa nipponica non ha mai lasciato intendere al pubblico che una demo sarebbe potuta arrivare. Non sappiamo con esattezza perché il colosso di Kyoto ha deciso di fare retromarcia. Ci sembra alquanto improbabile vedere nel 2020 rilasciata questa demo di Zelda Breath of the Wild (specialmente viste le vendite del gioco). Una remota probabilità ci fa pensare che, magari, questa mossa si potrebbe “concretizzare” con l’arrivo del sequel di BOTW (giusto per far accrescere l’hype intorno al gioco).

Per il momento Nintendo non ha lasciato dichiarazioni in merito a questa scoperta. Vi ricordiamo che Zelda Breath of the Wild è attualmente disponibile per Nintendo Switch e Nintendo WiiU. Per ulteriori informazioni su questo titolo e sul futuro sequel vi invitiamo a rimanere sintonizzati sul nostro sito!