Zelda Breath of the Wild: ecco la versione 8-bit in stile Game Boy

Quante volte ci siamo chiesti: come sarebbe un gioco con grafica retrò? Effettivamente molti utenti, specialmente in questo periodo, ci hanno deliziati con diverse riproposizioni chiamati amorevolmente “demake”. Ne abbiamo proposti di vari qui sulle pagine di GameDivision e abbiamo visto come molti di voi hanno apprezzato certi lavori. L’ultimo, non per importanza, è stato quello relativo a Control ma ammettiamo che quello di Bloodborne continua tutt’ora a stupirci come non mai. L’ultimo dei grandi lavori svolta dalla community è relativo ad una delle opere più apprezzate di sempre: Zelda Breath of the Wild.

Il video demake è stato pubblicato su YouTube da Ohana Studio, uno sviluppatore che aveva tempo fa rilasciato un titolo indipendente dedicato proprio a The Legend of Zelda chiamato The Tides of Time. Tutti i fan dei giochi per Game Boy Color sentiranno una ondata di nostalgia alla visione di questo incredibile filmato. Come potete vedere c’è Link che si trova a combattere bestie di ogni tipo, caccia la fauna selvatica e raccoglie nuove armi lasciate cadere dai nemici, praticamente un vero e proprio Zelda Breath of the Wild stile retrò.

Purtroppo, come c’era da aspettarselo, questo demake non è ovviamente giocabile. Il video è stato realizzato solo ed esclusivamente per vedere come sarebbe stato il gioco se fosse uscito negli anni 90 per la gloriosa console portatile targata Nintendo. C’è da dire che lo sviluppatore sta comunque seriamente pensando di lavorarci ed eventualmente pubblicarlo in futuro come titolo stand alone dedicato a Zelda, salvo ovviamente problemi di copyright.

Siamo certi alla fine che indipendentemente dal decennio trascorso, Zelda Breath of the Wild versione Game Boy Color sia un tocco nostalgico per tutti coloro che sono cresciuti con capitoli del calibro di Link’s Awakening (disponibile un remake uscito recentemente su Nintendo Switch), oppure l’intramontabile A Link to the Past, disponibile per tutti gli abbonati al servizio online della console portatile dell’azienda nipponica. Per eventuali demake di altri videogiochi, vi invitiamo a seguire le nostre pagine.