Zelda e Metroid: queste fantastiche guide fatte a mano purtroppo non saranno mai realtà

Nintendo ha dalla sua parte una marea di forti IP storiche che, nell’arco delle generazioni videoludiche, hanno saputo far innamorare innumerevoli videogiocatori di tutto il mondo. Proprio questi appassionati, cresciuti con saghe del calibro di The Legend of Zelda, Metroid, Super Mario, F-Zero e tantissime altre, hanno più volte dimostrato tutto l’affetto e la passione che li lega a quelli che ancora oggi sono franchise parecchio attesi.

Tra questi grandi fan è nato un progetto particolare che ha fatto parecchio rumore tra le community della saghe Nintendo. Parliamo del progetto nato su Kickstarter Hand-Drawn Game Guides, che propone una serie di guide cartacee disegnate a mano con uno stile davvero fantastico. Ora, questi veri e propri pezzi d’artigianato non potranno prendere vita nonostante la campagna aveva ricevuto già oltre 270 mila euro su un obbiettivo di 16.852.

Il motivo va attribuito a Nintendo, con la compagnia che non ha voluto approvare il progetto perchè contenente le licenze delle proprie proprietà intellettuali. Philip Summers, l’ideatore di questo progetto, sapeva che stava andando incontro ad un rischio legale nel pubblicare le sue splendide guide su Kickstarter, ma si trattava di un rischio che era disposto a correre. Vi basta vedere alcune immagini che sono state pubblicate online delle guide su The Legend of Zelda, Metroid, Contra e Ninja Gaiden per vedere quanta bellezza ci perderemo.

Thanks for much everyone for the amazing month. @dreamprismpress and I had a blast! pic.twitter.com/OJ4vWSoNOK — Philip Summers (@heyphilsummers) September 4, 2021

Per dare uno sguardo più approfondito a qualche immagine di queste guide fan-made, potete trovare ancora aperta la campagna Kickstarter del progetto che trovate a questo indirizzo. È davvero un peccato che questa idea sia stata cassata ancora prima di prendere vita, un po’ per la qualità e la cura che emergono ad ogni pagina e un po’ perchè ormai ne vediamo sempre meno di guide cartacee dedicate ai videogiochi di questa fattura.