Per incitare i giocatori a prenotare un gioco, non è raro che alcuni retailer offrano dei bonus pre-order. Quello di GameStop per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è però sicuramente uno dei bonus pre-order più strani che si siano mai visti sulla faccia della Terra. Nessun portachiavi e nemmeno ciondoli o statue, no. L’idea della catena americana è ben diversa.

Come avete potuto intuire dal titolo di questa notizia, chiunque prenoterà la copia del gioco Nintendo Switch, potrà ricevere una placca in legno. No, non stiamo scherzando. Stiamo parlando di una vera tavola di legno, con inciso sopra un motivo che richiama ovviamente al gioco. Non sappiamo se l’offerta sia stata realizzata in collaborazione con Nintendo, ma inutile dire che un simile bonus pre-order non è stato accolto in maniera soddisfacente da parte dei giocatori, che ci hanno ovviamente riso su.

“Quindi i dieci dollari in più sono finiti in questo?“, si chiede un utente di ResetEra, ironizzando sull’aumento di prezzo (almeno in Nord America) dell’esclusiva per Nintendo Switch. “Annullereste il vostro pre-order su Amazon di 60 Dollari per un po’ di legno?“, un altro commento emerso sulla board. C’è poi anche un commento, decisamente divertente, sui bagarini: “Quante di queste placche finiranno su eBay, vendute per 200 Dollari?“. Considerando quanto i bagarini stiano già provando a lucrare sul nuovo Zelda, inutile dire che forse questo commento potrebbe non essere troppo distante dalla realtà.

Pre-order The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom at GameStop and receive an EXCLUSIVE wooden plaque with purchase! Order now: https://t.co/1z7YghNLor pic.twitter.com/NVBLlYJf2q — GameStop (@GameStop) February 14, 2023

Al momento l’offerta è attiva solamente nei negozi americani di GameStop e in realtà non è neanche un bonus pre-order, visto che secondo il volantino si può ricevere la tavola di legno anche al momento dell’acquisto del gioco. Vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile a partire dal 12 maggio 2023. Se ancora non l’avete fatto, potete prenotare la vostra copia su Amazon.

