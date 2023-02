Nel corso del Nintendo Direct è stata svelata la Collector’s Edition di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il pacchetto da collezione, che costerà circa 130 Euro e includerà al suo interno anche un set di spille, sembra però aver confermato anche l’esistenza di una Nintendo Switch versione OLED a tema dell’ultima avventura di Link.

Le prime immagini di una possibile versione a tema della console Nintendo erano emerse l’anno scorso e dopo l’annuncio della versione da collezione del gioco il leak sembra essere reale. Come fatto notare su Reddit, infatti, sia le spille all’interno che i ricami della confezione sono presenti proprio nelle parti esterne della console, tra cui il dock e i Joy-Con. Difficile che si tratt di un fake, a questo punto: con molta probabilità la console esiste per davvero, ma perché non è stata annunciata ieri sera?

I motivi sono diversi e non possiamo ovviamente dettare la linea marketing di Nintendo. La verità però è che le particolari edizioni di Switch a tema vengono spesso svelate con dei trailer separati, probabilmente per non rubare spazio ad altri trailer o altri annunci. Nel 2022, per esempio, sono state svelate le edizioni a tema di Switch di Splatoon 3 e Pokémon Violetto e Scarlatto. A questo punto la nuova versione della console potrebbe essere annunciata poco prima della release del gioco.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà pubblicato il 12 maggio 2023, in esclusiva su Nintendo Switch. L’apertura dei pre-order ha anche confermato un aumento di prezzo del gioco, che sarà disponibile non ai classici 59,99 Euro ma bensì a 69,99 Euro. I pre-order si sono riaperti ieri sera per gli Stati Uniti e il Canada, mentre su Amazon Italia non si sono mai fermati. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

