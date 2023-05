Con l’arrivo su Nintendo Switch dell’attesissimo The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom (a proposito, se non lo avete ancora fatto correte a leggere la nostra recensione, o a consultare la nostra ricchissima serie di guide!), si è infiammata nuovamente la passione dei fan Nintendo per il popolarissimo brand con protagonista il silenzioso Link, tanto che la caccia ai prodotti a tema è ripartita alla grande, dopo anni di silenzio.

Tra i prodotti più ricercati e, a nostro giudizio, anche tra i più interessanti e sfiziosi da avere nella propria collezione, c’è anche il recente Game & Watch a tema Zelda: un prodotto celebrativo, realizzato da Nintendo qualche anno fa, e ancora largamente disponibile per quanto, ovviamente, i collezionisti cerchino sempre di accaparrarselo ad un prezzo interessante.

Ebbene, se anche voi siete a caccia di questo sfizioso (e divertente) gadget, allora vi farà piacere sapere che da Unieuro esso è in sconto addirittura del 20%, a quello che è il prezzo di appena 39,99€, che è per altro il prezzo più conveniente in circolazione, ed il più basso da un bel po’ di tempo!

Originariamente venduto a circa 10 euro in più (per quanto spesso anche pesantemente sovrapprezzato), il Game & Watch di The Legend of Zelda è, come il suo predecessore dedicato a Super Mario, un prodotto che riprende in pieno le forme e le funzioni dei Game & Watch originale, ovvero quella serie di videogame tascabili che, su invenzione di Gunpei Yokoi, portarono Nintendo al successo nel campo dei videogame portatili ben prima della nascita del GameBoy.

Oggi divenuti oggetti di culto, e soggetti ad uno sfrenato collezionismo, i Game & Watch sono prodotti divenuti iconici, ed è per questo che, anche al netto di diversi ammodernamenti, tra cui un nuovo e colorato schermo LCD, i due ultimi Game & Watch “celebrativi” creati da Nintendo hanno riscosso un successo non da poco, e sono diventati oggetto dell’interesse di collezionisti, ma anche di “comuni” giocatori.

Questo dedicato a Zelda, nello specifico, è davvero molto interessante, anche perché contiene alcuni classici della serie, ovvero: The Legend of Zelda, nella sua versione NES, Link’s Adventure, e lo splendido The Legend of Zelda: Link’s Awakening nell’originale versione per Game Boy, a cui si aggiunge un gioco classico in stile Game & Watch con protagonista Link.

Parliamo, dunque, di 3 giochi in una sola minuscola console portatile, tutti riproposti nella loro versione originale ed ancora godibilissimi, specie grazie all’ottima qualità dello schermo! Inoltre, come da tradizione per i vecchi Game & Watch, questa piccola console si propone anche con un orologio ed un timer, entrambi, ovviamente, realizzati in tema The Legend of Zelda e splendidamente animati!

Parliamo, dunque, di un prodotto davvero splendido e, visto il clamore creato dall’ultimo capolavoro targato Nintendo, ed a tema Zelda, è ragionevole pensare che, venduto al prezzo proposto da Unieuro, questo prodotto andrà ben presto esaurito, motivo per cui vi suggeriamo di non lasciarvelo scappare! Specie perché, come detto, era da tempo che questo prodotto non era proposto ad un prezzo così conveniente!

