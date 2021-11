Zelda Majora’s Mask in 4K e Unreal Engine 5 vi farà brillare gli occhi

C’è poco da fare, i titoli di The Legend of Zelda riescono sempre a conquistare i videogiocatori grazie alla loro inconfondibile magia. Già in passato molti fan della serie Nintendo si sono cimentati in tributi ed opere fan made a dir poco incredibili, ma la versione di The Legend of Zelda Majora’s Mask realizzata da questo fan ci ha lasciato senza parole. Parliamo di uno dei capitoli più particolari del brand, e che ora prende vita in 4K e con Unreal Engine 5.

Questo nuovo fantastico tributo a The Legend of Zelda Majora’s Mask lo ha realizzato lo youtuber conosciuto online con il nick di ‘OotavidMann’, il quale ha pubblicato un video che mette bene in mostra un’ambientazione ispirata all’amatissimo Majora’s Mask mossa con il motore grafico di nuova generazione Unreal Engine 5. Questa produzione, inoltre, utilizza le nuove tecnologie Lumen che Nanite, che rendono illuminazione e texture ancora più realistiche.

Anche se nel video si vede una piccolissima porzione del gioco, il tutto ci da un’idea di come potrebbe mostrarsi un The Legend of Zelda di prossima generazione con grafica realistica. Non è la prima volta che The Legend of Zelda Majora’s Mask viene riproposto dai fan, già in passato un appassionato aveva realizzato una versione del gioco in Unreal Engine 4.

Ad oggi sappiamo che il prossimo titolo ufficiale della saga di Nintendo sarà l’attesissimo sequel di Breath of The Wild, che dovrebbe uscire nel 2022, anche se la stessa Nintendo non ha ancora svelato un periodo preciso d’uscita.