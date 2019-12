Zelda Majora’s Mask: un glitch porta i giocatori in una Test Room

The Legend of Zelda Majora’s Mask è protagonista in questi ultimi giorni di una nuova scoperta rimasta celata per tutti questi anni. Un particolare glitch che consente ai giocatori di riscrivere i valori dei dati di memoria, tutto ciò permette agli speedrunner di essere teletrasportati direttamente sulla luna. Ma non solo, se questo glitch randomico può portare i giocatori anche in altri luoghi, come in una stanza adibita ai test in fase di sviluppo.

Il metodo di utilizzo di questo particolare glitch è stato condiviso dall’utente SeedBorn sul proprio canale YouTube. Questo tipo di glicth è stato scoperto per la prima volta in Ocarina of Time dove viene usato per cambiare ciò che i giocatori possono trovare all’interno dei forzieri. In sostanza, è possibile eseguire una serie di passaggi apparentemente arbitrari per modificare i valori dei dati di memoria del gioco.

La stanza di test è piena di alcuni oggetti interessanti tra cui scale multiple, un puzzle a blocchi, un’area per nuotare e cunicoli in cui infilarsi. Questi ultimi non compaiono nemmeno all’interno di The Legend of Zelda Majora’s Mask.

Questo glitch è sfruttabile solo nella versione giapponese del gioco e può essere eseguita su console. È interessante farsi un giro in questa stanza dato che ci si possono trovare diversi test fatti dagli sviluppatori in fase di sviluppo del gioco, dimenticandosi per a quanto pare di eliminare questa stanza segreta. Cosa pensate di questa nuova scoperta fatta in Majora’s Mask?