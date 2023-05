Fra qualche giorno avremo finalmente la possibilità di giocare a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il nuovo capitolo della serie, seguito di Breath of the Wild, che si pone per divenire non solo il videogioco dell’anno ma anche uno dei titolo più imponenti degli ultimi anni.

La serie di Nintendo e Miyamoto ha quasi sempre donato al mercato opere incredibili, in grado di immergerci in un mondo fantasy estremamente immersivo, grazie a musiche emozionanti, un gameplay ben congeniato e personaggi memorabili.

Non è quindi un mistero che qualcuno stia provando a ricostruire in Unreal Engine 5.2 The Legend of Zelda: Ocarina of Time, considerato da molti come il il gioco con la più alta valutazione di critica e utenti dell’intera storia videoludica.

Il noto CryZenx sta lavorando da diverso tempo a questo rifacimento, ottenendo anche risultati molto interessanti. Di recente ha pubblicato un video gameplay di 18 minuti dove vengono mostrate tante nuove caratteristiche, fornendo anche un’impressione preliminare del progetto complessivo.

Oltre al nuovo motore grafico e all’impatto visivo impressionante, CryZenx ha anche deciso di modificare alcuni modelli: Saria e Talon sono cambiati, Fairy è giocabile con tanto di missioni personalizzate e anche l’albero di Deky è ora abbastanza diverso.

Nel corso dei prossimi mesi lo sviluppatore rilascerà una versione gratuita di questo progetto in Unreal Engine 5.2, in maniera tale che tutti possano testarlo e dare la loro opinione in merito. Per ora potete comunque già provare gratuitamente, attraverso l’accesso al server Discord, una build gratuita dello stesso gioco in Unreal Engine 4.

L’unico nostro dubbio riguarda il pensiero di Nintendo riguardo a questa idea, perché nonostante sia davvero meravigliosa, non sarebbe poi così tanto strano che l’azienda di Kyoto decida di bloccare tutto. In realtà, non sarebbe nemmeno la prima volta.

Voi che cosa ne pensate di questo remade? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti.