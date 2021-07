Zelda Skyward Sword HD, scoperta una feature non annunciata

The Legend of Zelda Skyward Sword HD è senza dubbio tra le uscite più interessanti del mese di luglio 2021, con Nintendo che crede davvero le possibilità della remaster. Sebbene non sia riuscito a convincere tutti i giocatori quando venne rilasciato su Wii, Skyward Sword è ancora oggi uno dei titoli più amati dagli appassionati della serie, motivo per cui molti non vedono l’ora di poterlo riscoprire su Nintendo Switch.

La casa di Kyoto sta rilasciando molti video riguardanti il gioco in questi giorni, mostrandolo più nel dettaglio. Uno di questi nasconde una feature inedita che potrebbe davvero essere tra le migliori novità introdotte: come ci fa notare GameXplain, nel video che rivela alcune nuove modifiche quality-of-life, e che quindi migliorano l’esperienza di gioco, nel menu principale è presente uno slot dedicato all’autosalvataggio, rivelando quindi che questa sarà una delle novità di The Legend of Zelda Skyward Sword HD.

Si tratta di una funzione assente dal gioco originale, che costringeva i giocatori a recarsi nei pressi di alcune statue per salvare la partita, una scelta molto strana se considerato che nel precedente Twilight Princess bastava accedere all’inventario. Ancor più curioso è che Nintendo non ha mostrato questa novità nel trailer dedicato proprio alle novità della versione HD, tanto che alcuni pensando che la compagnia abbia svelato questa funzione per errore.

Tuttavia, ciò che conta davvero è che la compagnia sta puntando molto su questo titolo. La possibilità di riscoprire le origini della saga su Nintendo Switch con frame rate e risoluzione migliorati, controlli rivisitati, un nuovo amiibo e tante modifiche quality-of-life ci lascia in attesa di poter provare con mano questo titolo. Restate connessi sulle nostre pagine per non perdere nessuna novità su The Legend of Zelda Skyward Sword HD che, ricordiamo, sarà rilasciato il 22 luglio 2021.