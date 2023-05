The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è finalmente disponibile e, come vi abbiamo raccontato tramite la nostra ricchissima recensione, si tratta di un titolo che non dovreste assolutamente farvi scappare, tanto che abbiamo assegnato al gioco un sonoro 10, definendolo così, come uno dei titoli più belli degli ultimi anni!

Ebbene, siamo ora felici di segnalarvi che, grazie ad Amazon, qualora non siate riusciti ad accaparrarvela in origine, è disponibile nuovamente la splendida collector’s edition del gioco, in quantità tuttavia molto limitate! Ci teniamo anche a specificare che, al momento della pubblicazione dell’articolo, il prezzo del prodotto oscillava tra quello originale, di circa 119 euro, a prezzi di poco superiori, a causa del continuo cambio “di scorte” tra quelle vendute da Amazon, e quelle vendute da rivenditori privati sulla piattaforma.

Il sunto, tuttavia, è che il gioco è disponibile e che i prezzi proposti, quando non corrispondono a quello originale, sono decisamente abbordabili, e questo significa che, probabilmente, non avrete occasione migliore di acquistare questo spettacolare gioco!

La collector’s in questione, inoltre, oltre ad essere altamente collezionabile, include al suo interno alcuni gadget davvero niente male e, anche se forse si sente la mancanza di una statuetta o simili, vanta comunque un buon numero di aggiunte, ed include:

Il gioco completo

Un box esclusivo dedicato

Un set di quattro spillette

Una custodia SteelBook

Un poster di metallo ICONART

Un artbook

L’occasione è dunque davvero ghiottissima, ed il nostro suggerimento è decisamente quello di affrettarvi, visto che le copie disponibili stanno letteralmente andando a ruba e, considerata la media voti nazionale e internazionale (oscillante tutta attorno al 9,5/10), è logico immaginare che questa occasione potrebbe invogliare anche chi, originariamente indeciso sull’acquisto, sta ora optando per comprare il gioco dopo le tante recensioni positive di queste ore.

Il che significa che queste edizioni del gioco, ormai le poche “sopravvissute” ai preorder, andranno sicuramente a ruba!

Insomma, il nostro suggerimento è di non indugiare oltre, e di effettuare quanto prima il vostro acquisto, consultando la pagina Amazon dedicata all’offerta prima che la collector’s vada di nuovo esaurita.

