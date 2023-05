Zelda: Tears of the Kingdom è io gioco del momento e sarà senza dubbio tra i giochi più importanti del 2023. E di conseguenza la comunità degli speedrunner non lo poteva trascurare.

E infatti già qualche giorno fa il nuovo gioco per Nintendo Switch è stato finito in poco più di un’ora e mezza: per la precisione, lo YouTuber gymnast86 ci ha messo 1:34:33, segnando il primo record (non ufficiale). Altri, senz’altro, seguiranno presto.

Speedrun.com, però, non accetta iscrizioni per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fino al 26 maggio. gymnast86 quindi dovrà aspettare, con il rischio (quasi certezza) che nel frattempo qualcuno riesca fare meglio.

Il video è, ovviamente, un gigantesco spoiler del gioco. Se siete di quelli che ci tengono, non guardatelo. Per tutti gli altri, è impressionante vedere come gymnast86 supera i vari ostacoli e nemici in un batter d’occhio.

L’impresa di gymnast86 in Zelda: Tears of the Kingdom è un esempio stupefacente di ciò che gli speedrunner possono raggiungere quando combinano abilità, conoscenza del gioco e un’innata passione per la sfida. Che sia un record ufficiale o meno, il suo successo ispirerà senza dubbio altri speedrunner ad affrontare la sfida e a cercare nuove vette di perfezione.