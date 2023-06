Arrivato da poco sul mercato, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha subito catturato l’attenzione di pubblico e critica, proponendosi come uno dei capitoli più belli dell’epopea Nintendo, e come un titolo capace davvero di mettere tutti d’accordo, come confermano la sfilza di “perfect score” assegnati online, come per altro successo anche da noi, con una recensione che gli ha assegnato un sonoro 10!

Ebbene, sappiate che, qualora non aveste avuto ancora modo di acquistare questo splendido titolo, grazie ad eBay potrete farlo, oggi, ad un prezzo scontatissimo, visto che lo store sta proponendo il gioco, in quantità limitate, al prezzo di appena 59,99€, ovvero con circa 10 euro di sconto rispetto al prezzo originale!

Sequel diretto dello splendido Breath of the Wild, Tears of the Kingdom ci riporterà nel regno di Hyrule, negli instancabili panni di Link, ancora una volta alla ricerca della principessa Zelda, dopo che questa sarà misteriosamente scomparsa a causa di un nuovo cataclisma.

Nel corso di alcune ricerche al di sotto del castello di Hyrule, si annidava infatti un antico e dimenticato male che, sfortunatamente, sarà riesumato proprio dalla principessa e dal suo fido cavaliere, nel corso di un’esplorazione dei sotterranei successiva agli eventi verificatisi nel titolo precedente.

Senza procedere oltre nel raccontarvi gli eventi che animeranno la trama del gioco (per altro certamente più fitta di quanto non si fosse apprezzato nel corso di Breath of the Wild), vi basti sapere che Zelda: Tears of the Kingdom offre un’esperienza davvero rinnovata rispetto al suo predecessore, complice non solo una grande revisione del mondo di Hyrule, ora ampliato anche in prospettiva verticale, vista la presenza di numerose isole volanti, ma anche di un enorme mappa sotterranea, ma anche e soprattutto grazie ad un ampliamento delle abilità di Link che, grazie ai poteri di un misterioso braccio, potrà ora combinare un mucchio di elementi ambientali ed armi, come per altro certamente avrete visto grazie ai molti video diventati virali nel corso dell’ultimo mese.

Tears of the Kingdom è, in sostanza, un titolo davvero imperdibile per qualsiasi possessore di Nintendo Switch e, per questo, qualora non lo abbiate ancora acquistato, vi invitiamo ad approfittarne subito, approfittando dell’ottima offerta propostaci da eBay!

