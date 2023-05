Il nuovo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha già venduto ben 10 milioni di copie, un risultato incredibile se si considera che è un’esclusiva Nintendo Switch. Il nuovo capolavoro di Nintendo (su cui stiamo producendo anche una guida completa) è pronto ad abbattere qualsiasi record.

The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom has sold over 10 million copies worldwide in its first three days, becoming the fastest-selling game in the history of the Legend of Zelda series. Thanks to those already enjoying Link’s latest adventure! pic.twitter.com/XxRSLaiWrO — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 17, 2023

Non solo, di 10 milioni solo 2,24 provengono dal Giappone, testimonianza di quanto sia ancora fondamentale per Nintendo. Considerando che Zelda Breath of the Wild ha piazzato da solo 27 milioni di copie in 6 anni, è lecito aspettarsi che Tears of the Kingdom possa eventualmente anche superare questo risultato e arrivare alle 40 milioni di copie premesse da un’analista circa due anni fa.

Ovviamente questo risultato è direttamente proporzionale alla qualità del gioco e alle mie possibilità che offre nel suo insieme. Vero, alcuni problemi tecnici stanno creando qualche grattacapo, ma ricordiamoci che gira su una macchina con un hardware molto limitato.

Chissà cosa potrebbero fare, gli sviluppatori, con un’eventuale nuova macchina da gioco, magari una diretta evoluzione di Nintendo Switch. Chissà, magari un giorno lo scopriremo. Per ora non resta che godere di questa meravigliosa opera e fare i complimenti all’azienda giapponese per l’enorme risultato raggiunto!