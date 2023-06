Avete amato The Legend of Zelda: Breath of the Wild e stavate aspettando il momento giusto per risparmiare sull’acquisto del meraviglioso sequel Tears of the Kingdom? Allora sappiate che non è necessario attendere le offerte del Prime Day 2023 per acquistarlo in sconto di quasi 20€.

La promozione di eBay, infatti, fa scendere il prezzo da 78,90€ ad appena 59,99€, con un risparmio per voi del 24%. Poiché stiamo parlando di un titolo uscito di recente, per giunta incredibilmente amato e di successo, come potete leggere anche nella nostra recensione, vi consigliamo di approfittare di questa incredibile offerta, prima che si esaurisca o che terminino le scorte.

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, tornerete a esplorare il vasto regno di Hyrule nei panni di Link, determinato a salvare la principessa Zelda dopo la sua misteriosa scomparsa a causa di un nuovo cataclisma. Tears of the Kingdom offre un’esperienza di gioco completamente rinnovata, grazie a un enorme ampliamento del mondo di Hyrule.

In questo modo, sarete liberi di esplorare nuove aree, comprese isole volanti che espandono la dimensione verticale del regno, e un’enorme mappa sotterranea piena di misteri da scoprire.

Inoltre, va anche aggiunto che Link ha acquisito nuove, straordinarie abilità: utilizzando i suoi poteri, potrà combinare elementi ambientali e armi in modi mai visti prima, aprendovi un mondo di nuove possibilità di combattimento e risoluzione degli enigmi.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina eBay dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

