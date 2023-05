The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sta finalmente per arrivare, e quale modo migliore per celebrare il ritorno di Link se non con un pad a tema? Ebbene, dopo essere andato a ruba al suo annuncio, lo speciale Pro Controller dedicato al nuovo capitolo della saga è tornato disponibile sul sito di Mediaworld, e potrà essere vostro a 74,99€!

Si tratta del prezzo di listino standard per il Pro Controller e, quindi, vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile. Una volta esaurite le scorte difficilmente tornerà disponibile a breve, e rischierete di trovarlo solamente presso rivenditori non ufficiali, che non solo non sono non sono affidabili, ma anche applicano delle maggiorazioni agli importi.

Il Pro Controller dedicato a Tears of the Kingdom è assolutamente magnifico: tutta la parte anteriore presenta dei disegni neri e oro che rimandano a quelli della tavoletta Sheikah, insieme a dei caratteri antichi e, ovviamente, l’immancabile simbolo della Triforza. Insomma, il pad sprigiona l’essenza di Zelda da ogni centimetro ed è, quindi, un accessorio imprescindibile per tutti i fan della saga.

Oltre a essere esteticamente stupendo, il Pro Controller renderà anche le vostre sessioni di gioco su Nintendo Switch molto più comode. Rispetto ai classici Joy-Con, si tratta di un pad “premium”, che vi offrirà il feeling e le funzionalità dei modelli più tradizionali; sono presenti, infatti, tutti i pulsanti della console in modalità portatile, ma sono disposti in modo più pratico così da agevolarne il raggiungimento. Inoltre, sono integrate la tecnologia di HD Rumble e un sensore NFC con cui leggere gli Amiibo.

Il Pro Controller si connetterà alla vostra Switch semplicemente via Bluetooth e, quindi, non avrete nemmeno l’ingombro dei cavi, bensì potrete sfruttare la batteria con autonomia fino a 40 ore. Inoltre, potrete connetterlo anche al PC, in modo da renderne l’utilizzo più versatile e non limitarvi alla console di casa Nintendo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata al Pro Controller di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!