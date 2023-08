The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è stato uno dei titoli più apprezzati tra quelli sinora nel 2023 e, come vi abbiamo raccontato tramite la nostra ricchissima recensione, si tratta di un’opera che non dovreste assolutamente farvi scappare, tanto che abbiamo assegnato al gioco un sonoro 10, definendolo così, come uno dei videogiochi più belli degli ultimi anni!

Ebbene, siamo ora felici di segnalarvi che, grazie ad Amazon, qualora non siate riusciti ad accaparrarvela in origine, è disponibile nuovamente la splendida collector’s edition del gioco, in quantità tuttavia molto limitate! L’articolo era esaurito da mesi ed è diventato praticamente introvabile, per cui le scorte esauriranno sicuramente in men che non si dica.

La collector’s edition è disponibile a 174,99€, un prezzo superiore rispetto a quello di listino originale, ma comunque decisamente abbordabile rispetto agli altri rivenditori online, che hanno già iniziato a proporre l’articolo a cifre superiori ai 300,00€. Ciò significa che, probabilmente, non avrete occasione migliore di acquistare questo spettacolare gioco!

La collector’s in questione, inoltre, oltre a essere altamente collezionabile, include al suo interno alcuni gadget davvero niente male e, anche se forse si sente la mancanza di una statuetta o simili, vanta comunque un buon numero di aggiunte, e include:

Il gioco completo

Un box esclusivo dedicato

Un set di quattro spillette

Una custodia SteelBook

Un poster di metallo ICONART

Un artbook

L’occasione è dunque davvero ghiottissima, e il nostro suggerimento è decisamente quello di affrettarvi, visto che non ci è dato sapere la quantità delle copie disponibili, ma difficilmente dureranno più di una manciata di minuti. Si tratta della prima volta, infatti, dall’uscita del gioco ad aprile, che la collector’s torna disponibile presso un rivenditore affidabile come Amazon.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. Inoltre, se state per partire per le vacanze, vi consigliamo di dare uno sguardo al nostro articolo dedicato ai gadget tecnologici che vi torneranno particolarmente utili durante il periodo estivo.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!