Avevamo aperto la mattinata presentandovi quello che è lo splendido Amiibo realizzato da Nintendo per il suo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, diventato subito una vera rarità sui vari store, ed oggi nuovamente disponibile su Amazon al suo prezzo originale di appena 19,99€; ebbene, ora restiamo sul tema, continuando a parlare di prodotti nintendo a tema Tears of the Kingdom, ma concentrando la nostra attenzione su di un prodotto che, oltre ad essere bellissimo, è anche molto utile!

Come avrete intuito, stiamo parlando della splendida custodia che Nintendo ha realizzato per la sua Nintendo Switch, ovviamente a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e, di conseguenza, riccamente adornata per richiamare il tema grafico del gioco. Un prodotto originale by Nintendo, pensato per i fan e che, dopo una piccola parentesi sold out, è ora nuovamente disponibile al suo prezzo originale di appena 24,99€!

Si tratta di un prodotto molto utile, che può farvi comodo qualora, ad esempio, amiate portare la vostra Nintendo Switch sempre con voi, sia in vacanza che nella vita di tutti i giorni! Realizzata direttamente da Nintendo con materiali di qualità, questa custodia ha un corpo solido, avvolto in uno strato di stoffa sintetica, che gli conferisce non solo un look molto gradevole, ma anche un bel felling tattile.

Sufficientemente capiente da poter includere qualsiasi versione di Switch, compresa la più ingombrante OLED, questa custodia è nera con dettagli in oro, ed include al suo interno anche una comoda pellicola protettiva da poter applicare sul display touch screen di Switch, così da proteggere la console da graffi e danneggiamenti accidentali allo schermo.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero ben fatto, dal design grazioso e perfetto per chiunque ami il brand di The Legend of Zelda! Per questo, vi invitiamo ad acquistarlo subito, consultando la pagina Amazon dedicata all’offerta prima che vada esaurito, o che l’offerta termini del tutto.

