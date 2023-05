Quante volte scorrendo la home di Facebook o di qualsiasi altro social network vi è capitato di ritrovarvi dinanzi a trailer di giochi mobile apparentemente fasulli o addirittura somiglianti a progetti tripla A ben più popolari?

Di recente è comparso un gioco sul Play Store intitolato Kung Fu Saga, un’esperienza che vuole ricordare (è un eufemismo) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il nuovo capitolo della saga Nintendo in arrivo il prossimo 12 maggio 2023 su Switch.

Oltre che per l’aspetto estetico, ciò che lo rende davvero uguale al nuovo capitolo è l’utilizzo di alcune meccaniche inedite introdotte proprio in Tears of the Kingdom, come Fuse e Recall. Se questo non dovesse bastare, il protagonista del trailer è pure vestito di verde e viene mostrato mentre si dirige verso un dungeon volante. Insomma, non so voi, ma a noi sembra palesemente un plagio e anche fatto male visto che è davvero tremendo.

Ora resta da capire che cosa avrà intenzione di fare Nintendo, che come ben sapete non è certamente “gentile” con chi prova a ricopiare i propri progetti. Tra l’altro, come qualsiasi altro gioco mobile pubblicizzato sui social, questo Kung Fu Panda risulta anche “truffaldino” considerando che ciò che appare nel trailer non è minimamente quello che invece avviene durante il gameplay vero e proprio. Insomma, una gran bella fregatura.