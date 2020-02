Zombie Army 4 Dead War, disponibile un trailer con le citazioni della stampa molto particolare

A inizio febbraio ha fatto il suo esordio nei negozi Zombie Army 4 Dead War, ultimo episodio della celebre e fortunata saga ambientata in un futuro alternativo dove i nazisti hanno dato il via ad un’invasione di zombie vera e propria.

Con zombie e nazisti da falcidiare in un’infinità di modi diversi il successo dell’opera era a dir poco assicurato e, infatti, Rebellion ha deciso di celebrare l’accoglienza ricevuta da Zombie Army 4 Dead War con un trailer con le citazioni della stampa decisamente particolare. Potete trovare il video in questione comodamente qui sotto.

Come potete vedere qui sopra, tra una citazione e l’altra, i nazisti non morti, con tanto di Hitler in persona, si cimentano infatti in una strana danza, dal sapore tanto macabro quanto incredibilmente surreale. Un video per certi versi spiazzante, ma capace sicuramente di strappare più di un sorriso.

Del resto Zombie Army 4 Dead War è un titolo decisamente valido che, al netto di qualche piccolo difetto, riesce a proseguire la strada tracciata dai suoi predecessori. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare comodamente qui, infatti: “Zombie Army 4: Dead War è l’espressione più completa e indipendente della guerra zombie targata Rebellion. C’è più anima creativa, un gameplay esageratamente ricco e un approccio che supera l’esagerazione senza mai varcare troppo i confini del demenziale. Ogni elemento è bilanciato e la campagna ambientata in Italia non solo convince per il saggio utilizzo delle varie località, ma riesce anche a stratificare il gameplay per tutta la durata della sua progressione. Quest’ultimo aspetto è infine ricco di sfide, livelli, punteggi e obiettivi da raggiungere, ottimo incentivo per vivere l’esperienza in cooperativa che consigliamo senza ombra di dubbio. Rimane una certa legnosità nelle animazioni generali e un motore grafico non proprio moderno.”

Zombie Army 4 Dead War è fin da ora disponibile su PlayStation 4, PC e Xbox One.