Zombie Army Trilogy, svelata la data di lancio su Nintendo Switch

Rebellion ha finalmente rivelato dopo diversi mesi la data di lancio dell’attesa versione per Nintendo Switch di Zombie Army Trilogy. Il titolo, che ricordiamo essere già disponibile su Xbox One, PlayStation 4 e PC, arriverà sulla infatti sulla piccola ibrida di casa Nintendo a fine mese, per l’esattezza il prossimo 31 marzo.

Si tratta di un titolo affrontabile anche in solitaria, ma che da il meglio di sé nella modalità co-operativa fino a 4 giocatori. Zombie Army Trilogy conterrà i primi tre capitoli della celebre saga e tutti i contenuti per loro ad oggi rilasciati, oltre all’esclusivo supporto per l’HD Rumble e i motion controls.

Nell’attesa del 31 marzo vi ricordiamo che è da oramai un mese disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4 il quarto capitolo della saga: Zombie Army 4 Dead War. Si tratta di un’opera assolutamente interessante, che, come riporta la nostra recensione, è: ” l’espressione più completa e indipendente della guerra zombie targata Rebellion. C’è più anima creativa, un gameplay esageratamente ricco e un approccio che supera l’esagerazione senza mai varcare troppo i confini del demenziale. Ogni elemento è bilanciato e la campagna ambientata in Italia non solo convince per il saggio utilizzo delle varie località, ma riesce anche a stratificare il gameplay per tutta la durata della sua progressione. Quest’ultimo aspetto è infine ricco di sfide, livelli, punteggi e obiettivi da raggiungere, ottimo incentivo per vivere l’esperienza in cooperativa che consigliamo senza ombra di dubbio. ”

