Anche Microsoft entra nel metaverso: aggiornamenti per Xbox

Il CEO di Microsoft Satya Nadella ha annunciato i piani per il metaverso dell’azienda per Teams e Spaces durante la conferenza Microsoft Ignite. “Il Metaverse ci consente di incorporare l’informatica nel mondo reale e di incorporare il mondo reale nell’informatica. Portare la presenza reale in qualsiasi spazio digitale. La cosa più importante è che siamo in grado di portare la nostra umanità con noi e scegliere come vogliamo vivere questo mondo”, ha detto Nadella.

L’aggiornamento per Microsoft Teams è soprannominato “Mesh” e il suo lancio iniziale nel 2022 fornirà agli utenti avatar digitali personalizzati e spazi immersivi per incontrarsi nel Metaverso “a cui è possibile accedere da qualsiasi dispositivo, senza bisogno di attrezzature speciali”. Più avanti lungo la strada dello sviluppo di Mesh, le organizzazioni saranno anche in grado di costruire spazi personalizzati per supportare contesti come riunioni o “social mixer”.

Il nuovo prodotto Dynamics 365 Connected Spaces di Microsoft è pronto per la sua prima anteprima a dicembre 2021 e consentirà alle organizzazioni di combinare Metaverso e tecnologia di intelligenza artificiale (AI) con le loro attività. L’azienda ha affermato che Spaces può essere utilizzato per sfruttare i dati osservali dalle telecamere dal “negozio al dettaglio alla fabbrica”, in quello che chiama un “ambiente di lavoro ibrido”.

Durante un’intervista recente, Nadella ha anche dichiarato che la società di videogiochi di Microsoft Xbox lavorerà “assolutamente” per integrare il Metaverso nelle sue linee di gioco. Tuttavia, il CEO non ha rilasciato molti indizi, non fornendo aggiornamenti concreti per il settore dei giochi.

“Puoi assolutamente aspettarti che faremo cose nei giochi”, ha detto Nadella, aggiungendo: “Se prendi Halo come un gioco, è un metaverso. Minecraft è un metaverso, così come Flight Sim. In un certo senso, oggi sono 2D e la domanda è: ora puoi portarlo in un mondo completamente 3D, e abbiamo assolutamente intenzione di farlo”.