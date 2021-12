Arriva la musica NFT, lo streaming di contenuti online è morto?

L’industria musicale ha subito una massiccia trasformazione negli ultimi anni. Abbiamo visto l’avvento di Internet lasciare il segno sulla musica e, in particolare, il 1999 ha segnato l’arrivo di Napster. Questo rivoluzionario servizio di streaming online peer-to-peer ha definito un’intera generazione e ha permesso ai musicisti di condividere le loro creazioni con il mondo. Lo streaming è diventato il formato dominante per la musica di oggi, attraverso Apple, Amazon, Tencent Music e il chiaro vincitore della categoria: Spotify. L’obiettivo dei servizi di distribuzione e delle piattaforme come Spotify è quello di consentire agli artisti di creare di più senza preoccuparsi di nulla oltre ad affinare il loro mestiere.

Tuttavia, l’economia dello streaming è difficile. Piattaforme come Spotify operano secondo un modello di business in cui l’operatore della piattaforma si prende una fetta per ogni transazione. Ciò ha senso in quanto Spotify offre una distribuzione efficiente, ma c’è ancora un enorme problema. In definitiva, il 70% della visibilità finisce ai detentori dei diritti musicali, e la funzione di scoperta tende a mettere gli artisti meno noti in una posizione di svantaggio rispetto ai nomi più noti. Il risultato è un imbuto di distribuzione pesante a beneficio dei musicisti già realizzati.

Non è una notizia di ieri che la musica sia ancora un luogo piuttosto scomodo per la maggior parte degli artisti che cercano di conquistarsi un posto creando e facendo musica. L’industria è ancora afflitta da intermediari che si accaparrano le entrate e cercano di scalzare coloro che contano di più.

Il lato positivo è che il cambiamento sta arrivando. I token non fungibili (NFT) e la tecnologia sottostante stanno introducendo un gioco di ruoli completamente nuovo e un campo di gioco equo che consentirà e potenzierà gli artisti. Ciò che fanno gli NFT è sbloccare il valore rendendo la scarsità digitale reale. Allo stesso tempo, consentono a musicisti, designer e a tutti gli altri di esercitare il controllo sul proprio lavoro, rendendoli effettivamente maestri della distribuzione.

La scarsità digitale è necessaria per creare un’esperienza utente unica e consentire ai fan di formare connessioni più durature e profonde con i loro artisti preferiti. Allo stato attuale, non c’è nulla di veramente unico nella musica su Spotify: le tracce non sono disponibili in edizioni limitate, gli intenditori di musica non sono in grado di mettere le mani su rare uscite di album e Spotify manca di un sistema di scarsità.

Un tale sistema “a più livelli” di pubblicazione della musica andrebbe senza dubbio a beneficio dell’artista poiché le edizioni limitate e le prime edizioni implicano un valore più elevato. Allo stesso tempo, consente anche ai fan di crescere insieme all’artista. Prendi come esempio la versione #1 di una traccia di Deadmau5 che possiedi. Nel momento in cui la traccia entra, diciamo, nella Weekly Top 10, gli altri vedranno il tuo nome proprio accanto ad essa e in questo modo, i fan potranno ottenere una parte di “fama”.

Interazione diretta uno contro uno, un margine di influenza per i fan, un maggiore senso di appartenenza e connessioni più profonde: questa è una ragione, o tre ragioni, per cui gli NFT causeranno tremore alla prossima assemblea degli azionisti di Spotify. L’altro vantaggio degli NFT consiste nell’abilitare e responsabilizzare gli artisti e rimetterli al posto di guida.