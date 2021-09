Finanza decentralizzata: la sua diffusione passerà anche per i giochi play-to-earn?

Ultimamente la rivoluzione della finanza decentralizzata (DeFi) e del denaro digitale si sta spostando nel settore dei giochi, creando un’intersezione tra DeFi ed esperienza di gioco che secondo gli esperti svolgerà un ruolo enorme nella prossima generazione di titoli videoludici.

Gli investitori e gli speculatori dovrebbero aspettarsi ancora di più in futuro, data l’audace mossa fatta da aziende del calibro di Solana Foundation e Houbi Ventures di investire in piattaforme di gioco basate su blockchain in fase iniziale che incorporano DeFi nel loro sistema. Con una crescente ondata di capitali istituzionali che fluiscono nello spazio DeFi, sempre più aziende stanno iniziando a prestare seria attenzione al settore e Huobi Ventures è una di queste.

Il braccio di investimento dello scambio di criptovaluta Huobi, Huobi Ventures, ha recentemente annunciato un fondo da 10 milioni di dollari che investirà in progetti in fase iniziale che combinano un’esperienza di gioco con funzionalità finanziarie decentralizzate, ad esempio GameFi.

Oltre al supporto finanziario di Huobi Ventures, le startup che raccoglieranno la sfida riceveranno anche il sostegno di Huobi in termini di supporto legale e tecnico per il loro progetto, per non parlare delle pubbliche relazioni e dell’assistenza commerciale. Huobi Ventures ha anche annunciato un fondo da 100 milioni di dollari dedicato ai progetti DeFi, che secondo quanto riferito aiuterà Huobi a stabilire fusioni e acquisizioni strategiche nello spazio blockchain e cripto.

Oltre agli investitori e agli sviluppatori di progetti nel settore play-to-earn, anche le community di giocatori e gli amanti dei token non fungibili (NFT) si stanno unendo, come si è visto con recenti sviluppi come Crypto Gaming United e Zebedee, che sono riusciti a chiudere rispettivamente a 5 e 11,5 milioni di dollari di finanziamento.

Crypto Gaming United è una gilda di giocatori di giochi basati su NFT con oltre 1.500 membri. La gilda lavora su più piattaforme di gioco, fornendo ai giocatori istruzione e alfabetizzazione finanziaria sull’economia digitale. Fa soldi dividendo le entrate generate all’interno delle piattaforme di gioco sponsorizzate con i suoi membri.

Zebedee invece fornisce una suite di strumenti e prodotti che consente agli sviluppatori di integrare Bitcoin (BTC) nei loro giochi, offrendo ai giocatori l’accesso a portafogli, strumenti di streaming e altre infrastrutture di gioco che migliorano le prestazioni.

Gli esperti prevedono già che la tendenza del play-to-earn sfumerà ulteriormente i confini tra attività finanziarie e oggetti da collezione in-game che una volta erano visti come senza valore. Ciò consentirà a una nuova generazione di giocatori di scambiare risorse di gioco oltre la piattaforma di gioco.

I meccanismi DeFi consentono a varie piattaforme di gioco non solo di rendere l’esperienza di gioco divertente, ma anche redditizia in quanto i giocatori saranno in grado di guadagnare semplicemente giocando. Poiché l’industria dei videogiochi ha un valore di 175 miliardi di dollari e lo spazio DeFi attualmente ha un valore di quasi 100 miliardi di dollari, un’intersezione di entrambi i settori potrebbe rappresentare un vero punto di svolta.