Offerte del giorno Amazon: cuffie logitech, power bank e Micro SD in offerta!

Ecco che in un attimo siamo già al 13 gennaio. Sembra ieri che si salutava il vecchio anno in virtù del nuovo, ed ora in un attimo siamo già alla metà del primo mese del 2020. Ed è un mese altalenante questo gennaio se si considera il punto di vista del mercato delle offerte che, specie su Amazon, sta vivendo di alti e bassi in termini di proposte. Ben inteso che lo store di Jeff Bezos resta un saldissimo punto di riferimento per quello che riguarda l’offertistica, ammettiamo comunque che ci saremmo aspettati qualcosina in più. Ebbene, dopo un fine settimana a dir poco scoppiettante, con proposte eccezionali dal punto di vista della tecnologi, e con ottimi sconti dedicati al settore notebook, questo lunedì segue in parte il trend delle ottime offerte presentando forse meno prodotti, ma comunque di eccellente qualità.

Uscite appena un anno fa al prezzo di circa 190 euro, le Logitech G935 sono uno dei prodotti in sconto su Amazon e sono, a nostro giudizio, un acquisto davvero interessante, specie se siete alla ricerca di ottime cuffie gaming dalle straordinarie prestazioni e senza l’ingombro dei cavi. Seppur molto simili, se non identiche, nel design alle precedenti G933, le G935 portavano parecchie migliorie dal punto di vista audio, sia per quanto riguarda la riproduzione in cuffie, con nuovi driver da 50mm ad alte prestazioni, sia per quanto riguarda il microfono, di buona qualità. Il nostro giudizio fu complessivamente ottimo, ed ancora oggi le consideriamo un acquisto più che valido se si è alla ricerca di un headset dalle alte prestazioni. In vendita, in origine, a circa 190 euro, sono oggi – ovviamente – più abbordabili e, nello specifico, sono attualmente in promozione su Amazon a ben 119,99€. Uno sconto non altissimo rispetto al normale prezzo a cui si aggirano adesso ma, tutto sommato, se siete alla ricerca di un bel paio di cuffie vi consigliamo caldamente di dar loro un’occhiata.

Detto questo, vi lasciamo alla nostra tipica selezione con le migliori offerte della giornata ma, come sempre, vi suggeriamo anche di dare un’occhiata all’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

