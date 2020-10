Oral-B IO, il miglior spazzolino elettrico del momento | Recensione

Sei anni di sviluppo hanno dato a vita a quello che è, probabilmente, il miglior spazzolino elettrico del momento. Si chiama “iO”, è l’ultimo nato della famiglia Oral B, integra un nuovo sistema di vibrazione della testina, diversi sensori in grado di rilevare come vi lavate i denti per adattarsi al vostro stile, vi da indicazioni per una pulizia profonda ed è accompagnato da un’applicazione che vi mostra in tempo reale se vi state lavando i denti in maniera accurata. Lo diciamo subito, ovviamente costa molto, ben 329 euro per il modello di punta della “Serie 9”.

Come è fatto

Le novità rispetto ai modelli delle serie precedenti sono molteplici e notevoli. Esteticamente il nuovo iO è cambiato nei dettagli, ma non nella sostanza. Siamo sempre davanti a un design con il corpo principale che include tutta l’elettronica e la batteria, su cui andrà montata una testina di spazzolamento. Potrete scegliere tra due tipologie, la “Ultimate Clean”, che possiamo considerare la testina standard, inclusa anche con lo spazzolino, e una “Gentle Care”, per chi ha denti o gengive molto sensibili. La cattiva notizia, in questo caso, è che il sistema di aggancio allo spazzolino è cambiato, e le testine costano care, tra gli 8 e 10 euro se acquistate un pacchetto da quattro.

Come per gli altri modelli, poco sotto all’aggancio della testina è stato inserito un display, OLED a colori in questo caso (che diventa in bianco e nero nella Series 7), alle cui estremità ci sono due pulsanti, uno per l’avvio dello spazzolamento e l’altro per la selezione della modalità. Un LED circolare multicolore è posto poco sopra il pulsante di avvio e ci indicherà se stiamo facendo troppa o poca pressione durante l’uso.

La plastica della copertura ha un trattamento idrorepellente che fa scivolare via l’acqua e permette di asciugarlo molto facilmente dopo l’uso. Abbiamo notato anche un miglioramento del design e dell’assemblaggio che non lascia praticamente aperte fughe nella struttura. Con altri modelli capitava che, se non lavati e asciugati perfettamente, rimanessero dei residui di acqua e dentifricio in alcune fessure, che poi asciugandosi diventavano difficili da rimuovere. In questo caso la pulizia è massima, anche dopo molto giorni d’uso; basta una sciacquata veloce.

La basetta di ricarica è cambiata completamente. La ricarica della batteria è sempre a induzione, ma l’aggancio con la base dello spazzolino è magnetico. Ancora una volta questa soluzione permette di mantenere tutto pulito e in ordine. Peccato solo che la base sia molto semplice e non preveda un porta testine. Quest’ultimo è incluso nella confezione, ma è una semplice vaschetta in plastica con un tappo in gomma. Se vorrete utilizzare iO in più persone solo cambiando la testina dovrete spendere più tempo nell’operazione di recupero e installazione della testina, differente da quanto accade con altri modelli che hanno un porta testine incluso nella base.

Modalità di spazzolamento e applicazione

Sono disponibili differenti modalità di spazzolamento, oltre alla “Daily Care”, che offre una potenza media e probabilmente adatta per la maggior parte delle persone. Se avete i denti o gengive sensibili, potrete selezionare una modalità “Sensitive” o addirittura “Sensitive+”, che potreste trovare utile se avete infiammazioni o dopo un intervento. Al contrario, se volete uno spazzolamento deciso, magari da abbinare a un dentifricio sbiancante, potrete scegliere tra le modalità “Intense+” o “Whiten”. C’è anche una modalità idonea per la pulizia della lingua. Vi parleremo meglio della nostra esperienza più avanti.

Potrete collegare Oral-B IO allo smartphone tramite il bluetooth, e utilizzarla per tenere traccia delle attività di pulizia, nonché sfruttare i sensori all’interno dello spazzolino per guidarvi nel corretto spazzolamento di tutti i denti.

Esperienza d’uso

Oral B ha scelto il semplice slogan “Wow” per questo nuovo spazzolino. È una scelta azzeccata, perché dopo averlo provato la prima volta ci si rende subito conto di quanto la pulizia sia profonda e migliore rispetto ad altri spazzolini. Non stiamo parlando di altre marche concorrenti, il nuovo iO è una soluzione migliore rispetto a qualsiasi altro modello Oral B del passato.

Il segreto è nel nuovo sistema di vibrazione / rotazione ad azionamento magnetico, che trasferisce energia alla testina in maniera differente rispetto ad altri modelli. Solitamente siamo abituati a spazzolini che vibrano e ruotano vistosamente, mentre la vibrazione dell’iO è decisamente più contenuta, ma nello stesso tempo più potente e veloce.

Scorre sui denti in maniera delicata, e due minuti di spazzolamento passano quasi senza accorgercene. La sensazione è piacevole, al punto che ci è capitato più volte di andare anche oltre i due minuti. Si percepisce che si sta facendo un ottimo lavoro di pulizia, e si è spinti a continuare per fare un lavoro ancora migliore. Dopo l’uso, passando la lingua sui denti, si ha quella sensazione di pulito che non si ha con altri modelli più tradizionali.

Un altro beneficio del sistema di vibrazione è che risulta anche più delicato con le gengive. Probabilmente il minor movimento delle setole tende a graffiare meno la pelle e, soprattutto se avete gengive delicate, sarete più propensi a passare lo spazzolino meglio vicino la congiunzione tra dente e gengiva.

Insomma, anche noi eravamo un po’ scettici prima di provarlo. Siamo soliti ad ascoltare molte campagne e messaggi marketing che spesso nascondono poca sostanza, ma in questo caso dobbiamo ammettere che il nuovo arrivato convince, almeno sotto questo aspetto.

Meno convincente è infatti l’uso dell’applicazione e le differenti modalità di spazzolamento. Dopo aver provato le varie modalità, la cui principale distinzione la fa la potenza con cui si muove la testina, ci siamo ritrovati a utilizzare unicamente la “daily care”, che fa bene il suo dovere e non abbiamo sentito la necessità di altre modalità. E lo stesso possiamo dire dell’uso dell’applicazione, e ciò vale anche con i modelli precedenti. Oral B è da diversi anni che percorre questa strada, dotando i propri spazzolini di Bluetooth e sensori per accompagnare, visivamente, la procedura di pulizia quotidiana. Dopo aver provato l’applicazione per un paio di volte, non abbiamo sentito la necessità, né abbiamo avuto la voglia di prendere lo smartphone e avviare l’applicazione ogni volta che ci lavavamo i denti. Insomma, è scomodo, quando ci svegliamo la mattina, dopo i pasti o prima di andare a letto, il nostro pensiero non va all’uso di questa applicazione.

Probabilmente se avete particolari patologie che richiedono uno spazzolamento molto attento, allora potreste trarne beneficio, ma crediamo che la maggior parte delle persone sarebbe molto più felice di avere questo spazzolino a un prezzo inferiore, senza Bluetooth e applicazione.

Verdetto

Oral-B IO è senza dubbio il miglior spazzolino elettrico del momento. Il nuovo sistema ad attuazione magnetica della testina crea una vibrazione molto efficace, ma allo stesso tempo delicata. Se con gli altri spazzolini vi annoierete dopo pochi secondi d’uso, con IO sarete invogliati a utilizzarlo per almeno i due minuti consigliati. Dopo pochi giorni d’uso abbiano visto un miglioramento della pulizia dentale, ed eravamo soliti utilizzare uno spazzolino elettrico. Se provenite da uno spazzolino manuale, i benefici saranno incalcolabili. Per questo motivo conferiamo all’Oral-B IO il nostro award.

Tuttavia non è un prodotto perfetto in tutte le sue parti. Vi stancherete presto di utilizzare l’applicazione, poiché non verrà naturale l’azione di prendere lo smartphone e aprire un’App prima di lavarsi i denti. Inoltre ci sarebbe piaciuto vedere un porta testine migliore, se non la compatibilità con le vecchie e più economiche testine Oral-B.