Recensione Amazon Echo Plus

Amazon offre molti dispositivi per accedere al suo assistente vocale Alexa. Echo Dot, il più economico, Echo, Echo Plus ed Echo Spot, oltre a una serie di dispositivi di altre marche, come lo One di Sonos. In questa recensione ci occuperemo di Echo nella sua versione base, ma stiamo provando anche tutti gli altri dispositivi e realizzeremo anche una guida all’acquisto specifica, quindi se siete curiosi di scoprire tutte le informazioni sui vari prodotti, non perdetevi le altre nostre recensioni.

Cosa fa Alexa

Prima di buttarci sulla recensione di Echo ricordiamo cos’è e cosa permette di fare Alexa.

È un assistente vocale, cioè un’intelligenza artificiale in grado di riconoscere le vostre domande, poste in linguaggio naturale. Cioè non dovrete inviare dei comandi estremamente precisi, ma parlargli come fareste con un’altra persona. Ovviamente non è in grado di rispondere a tutte le vostre domande ed esaudire tutti i vostri desideri, ma la quantità di azioni che può già fare è oggi soddisfacente.

Dalla semplice domanda “Che ora è?” a “Come sarà il tempo domani?”, potrete chiedere ad Alexa di aggiungere un prodotto alla lista della spesa, che poi vi ritroverete sull’App dello smartphone. Potrete chiedergli di mettere della musica, riproducendola da un servizio di streaming come Spotify o Amazon Music, o controllare un dispositivo per la Smart Home, come il termostato o una lampadina.

Alexa permette anche di dialogare con altri utenti che dispongono di un dispositivo Echo. Ad esempio potrete chiedergli “Alexa manda un messaggio a David”, e poi dettare il messaggio, che verrà recapitato sui dispositivi Echo di David, o sull’applicazione per smartphone se il destinatario non sarà in casa. Potrete anche effettuare delle chiamate o videochiamate direttamente tra Echo.

Infine ci sono gli skill, cioè capacità che si possono attivare e che gli sviluppatori di applicazioni possono integrare nelle loro App per renderle compatibili con Alexa. Qui trovate una lista delle Skill oggi disponibili.

Echo Plus, come è fatto

Echo Plus è caratterizzato dalla classica forma a cilindro, e non è molto differente in termini di ingombro e dimensioni rispetto un Echo “base”. È leggermente più largo e la superficie superiore è arrotondata.

I microfoni sono sotto alla superficie superiore, in corrispondenza dei sette fori ben visibili. I pulsanti di controllo sono quattro e servono a regolare il volume, attivare Alexa manualmente e disattivare i microfoni.

Lungo tutta la circonferenza un anello illuminato da LED multicolore permette ad Alexa di comunicare visivamente l’attività, cioè quando ci sta ascoltando e l’esito della nostra richiesta.

La copertura del cilindro è in tessuto, ed Echo Plus è disponibile in tre colori: antracite, grigio chiaro e grigio melange, una via di mezzo tra le due tonalità di grigio. Il connettore per l’alimentazione è dietro, lungo il bordo inferiore, assieme a un connettore jack da 3.5 mm, compatibile sia in ingresso che uscita audio.

Al centro della superficie inferiore c’è un foro filettato, che serve nel caso vogliate appendere Echo Plus su qualche supporto.

Dotazione tecnica

Echo Plus è dotato di connettività Wi-Fi in standard 802.11n e Bluetooth, non diversamente dagli altri Echo. Si connette alla rete Wi-Fi di casa per accedere alle risorse del Web. Rispetto agli altri prodotti offre in più la compatibilità con il protocollo di comunicazione Zigbee. Questa tecnologia è adottata da molti dispositivi per la Smart Home, quindi nel caso possediate un prodotto compatibile potrete controllarlo vocalmente in maniera diretta, cioè senza passare dalla gestione dei prodotti domotici di Alexa. Ovviamente molti prodotti sono compatibili con Alexa tramite le sue skill, quindi la comunicazione tramite Zigbee è qualcosa in più, che abilita il controllo di altri dispositivi o la comunicazione diretta.

Un’altra differenza rispetto agli altri Echo è l’integrazione di un termometro. L’informazione della temperatura di casa può quindi essere usata come ulteriore variabile per il controllo dei dispositivi Smart, o per creare delle regole di attivazione tramite IFTT, ad esempio.

Prestazioni audio

Qualità e potenza audio sono un ulteriore punto distintivo di Echo Plus rispetto gli altri modelli. È dotato di un woofer da 72 mm e un twitter da 22 mm, in grado di riprodurre musica di buona qualità e soprattutto di una potenza tale da sonorizzare senza problemi una stanza di piccole e medie dimensioni. In realtà è sufficiente anche per stanze grandi, ma molto dipende dai vostri desideri.

Non possiamo considerare Echo Plus come un altoparlante di altissima qualità, ma è senza dubbio soddisfacente, e più che idoneo per la maggior parte delle persone. Se per voi la qualità musicale è estremamente importante, allora fareste bene a considerare un prodotto come Sonos One, che ora integra Alexa.

Se invece non avete velleità da audiofili, Echo Plus vi soddisferà, e se non vi basta potrete anche abbinare due Echo Plus in configurazione stereo, a cui aggiungere anche Echo Sub – il subwoofer della famiglia Echo.

Verdetto

Echo Plus è lo Smart Speaker con Alexa che offre il meglio in termini di funzioni e qualità. È anche il più costoso, con un prezzo di listino di 149,99 euro (ma potreste trovarlo a un prezzo scontato grazie alle promozioni Amazon).

Le due caratteristiche distintive di Echo Plus definiscono facilmente chi dovrebbe acquistarlo: chi vuole uno Smart speaker che offra una qualità audio superiore e chi vuole adottarlo come hub di controllo per la Smart Home.

Tra gli Echo è infatti quello che offre la maggior potenza e qualità audio, quindi se avete intenzione di ascoltare molto musica, dovreste preferirlo agli altri modelli. Tuttavia, se per voi la qualità audio è veramente molto importante, e desiderate un livello qualitativo superiore, dovreste rivolgervi a prodotti di altre marche, primo tra tutti Sonos con il suo One, che integra Alexa.

Inoltre, la presenza del protocollo di comunicazione domotica Zigbee rende Echo Plus la scelta migliore per chiunque disponga di diversi dispositivi Smart Home compatibili, controllabili direttamente o tramite l’App di Alexa. Se invece vi basta controllare i prodotti direttamente compatibili con Alexa, e una qualità audio inferiore, e volete spendere meno, dovreste dare un’occhiata ad Echo o Echo Dot.