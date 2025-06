Con l’arrivo del Prime Day 2025, cresce l’attesa per le offerte più interessanti su tecnologia e dispositivi smart per la casa. Tra i protagonisti sempre più ambiti ci sono i robot aspirapolvere e lavapavimenti, diventati alleati preziosi nella gestione quotidiana delle pulizie domestiche. Grazie all’evoluzione di sensori, mappatura intelligente e funzioni combinate di aspirazione e lavaggio, questi dispositivi stanno trasformando il modo in cui ci prendiamo cura dei nostri spazi. In questo articolo abbiamo selezionato cinque modelli che meritano la vostra attenzione: performance elevate, caratteristiche innovative e, si spera, qualche sconto imperdibile in arrivo.

Roborock Q7 M5 Set Con aspirazione HyperForce Roborock Q7 M5 Set offre potente aspirazione da 10.000 Pa, lavaggio con acqua regolabile, mappatura smart, boost sui tappeti e controllo via app. Navigazione intelligente con LiDAR e mappatura 3D € 249.99 su Amazon

Roborock Q7 M5 Set è un robot aspirapolvere e lavapavimenti potente e versatile, ideale per chi cerca una pulizia profonda e personalizzabile. Grazie all’aspirazione HyperForce da 10.000 Pa, rimuove con facilità polvere, peli e detriti anche dai tappeti più spessi. Il doppio sistema anti-groviglio con spazzole progettate ad hoc riduce l’accumulo di peli, rendendolo perfetto per chi ha animali domestici. Il serbatoio dell’acqua con controllo da app consente di regolare il flusso su tre livelli, adattandosi a ogni tipo di pavimento. La funzione di aspirazione e lavaggio simultanei assicura risultati impeccabili, mentre la navigazione LiDAR crea mappe 3D dettagliate per una copertura precisa ed efficiente. Con una batteria che garantisce fino a 150 minuti di autonomia e una gestione completa da app, questo robot è silenzioso, intelligente e progettato per semplificare davvero la pulizia quotidiana.

Xiaomi Robot Vacuum X20+ Con stazione smart all-in-one Xiaomi X20+ offre aspirazione 6.000 Pa, lavaggio con doppi panni rotanti, navigazione laser 3D, stazione smart all-in-one e gestione completa via app. Lavaggio con doppio panno rotante intelligente € 399.99 su Amazon

Xiaomi Robot Vacuum X20+ è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione smart all-in-one, pensata per semplificare ogni fase della pulizia domestica. L’aspirazione potente da 6.000 Pa rimuove efficacemente polvere e peli anche negli angoli più difficili, mentre il doppio panno rotante, con 180 giri/min e sollevamento intelligente, garantisce un lavaggio profondo senza lasciare aloni o residui. La navigazione laser 3D LDS con tecnologia S-Cross assicura un’ottima gestione degli ostacoli, anche in ambienti complessi o poco illuminati. La stazione si occupa automaticamente di svuotare la polvere (fino a 75 giorni di autonomia) e include serbatoio dell’acqua da 4L, vassoio estraibile e asciugatura dei panni. Completano il quadro il controllo tramite app Xiaomi Home e i comandi vocali compatibili con Alexa e Google Assistant, per una casa pulita anche a distanza.

Lefant M1 Con 4 modalità di pulizia Il Lefant M1 è un robot 3 in 1 con mappatura LiDAR, 4000Pa, pulizia multi piano, zone virtuali e controllo via Alexa/APP. Mappatura precisa al 99,99% € 149.99 su Amazon

Il Lefant M1 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti 3 in 1 pensato per una pulizia domestica completa, intelligente e personalizzabile. Grazie alla navigazione LiDAR di ultima generazione e all’algoritmo SLAM, è in grado di creare una mappa precisa della tua casa (accuratezza del 99,99%) e pianificare i percorsi più efficienti. La mappa è visibile in tempo reale tramite l’APP Lefant, da cui puoi gestire zone di pulizia, creare barriere virtuali e salvare più mappe, ideale per case su più piani. Dotato di una potente aspirazione da 4000Pa, il robot si adatta a ogni superficie, dai tappeti ai pavimenti duri, e può regolare automaticamente l’intensità su tre livelli. Il sistema lavapavimenti integrato include un serbatoio d’acqua da 160 ml con pompa peristaltica e tre livelli di flusso regolabile, per una distribuzione uniforme e sicura anche su pavimenti in legno. Il M1 offre quattro modalità di pulizia: automatica, per area, localizzata e controllo manuale tramite app. Compatibile con Alexa e Wi-Fi 2,4 GHz, permette un uso comodo anche con comandi vocali. La tecnologia FreeMove 3.0 con sensori infrarossi a 6D rileva ostacoli e dislivelli a 360°, prevenendo urti e cadute. Il corpo compatto consente al robot di muoversi agilmente sotto mobili e attorno agli ostacoli.

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Con aspirazione record da 15.000 Pa Alto appena 81 mm, l'ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI è un robot aspirapolvere di fascia media che si comporta come un modello di fascia alta. Design ultra-sottile (81 mm) € 899 su Amazon

Il DEEBOT T50 PRO OMNI è il robot aspirapolvere e lavapavimenti più evoluto della gamma ECOVACS, progettato per offrire una pulizia profonda, automatica e intelligente anche negli spazi più difficili. Dotato di un’aspirazione record da 15.000 Pa, affronta con facilità ogni tipo di sporco, anche su tappeti e in presenza di peli di animali. La spazzola principale ZeroTangle 2.0, con design a V e sistema anti-groviglio attivo, elimina capelli e peli lunghi senza incepparsi. Grazie al sistema TruEdge 2.0, combina una spazzola laterale estensibile e un mocio che si avvicina fino a 1 mm ai bordi, garantendo una copertura del 100%, anche negli angoli più nascosti. Il design ultra-sottile (81 mm), con LiDAR integrato, consente al robot di passare facilmente sotto mobili bassi. La tecnologia AIVI 3D 3.0 con telecamera e luce strutturata 3D identifica ostacoli in tempo reale e adatta il percorso di pulizia in modo intelligente e preciso, evitando ogni tipo di intralcio. La stazione OMNI all-in-one rivoluziona l’esperienza d’uso: offre svuotamento automatico, aggiunta automatica della soluzione detergente, lavaggio dei mop con acqua calda a 75°C e asciugatura a 45°C, mantenendo il sistema sempre igienico e pronto all’uso. L'ntegrazione con l’assistente vocale YIKO e le funzioni di video-monitoraggio intelligente, programmazione e controllo remoto rendono il T50 PRO OMNI un alleato completo e tecnologico per una casa sempre pulita.

Dreame D10 Plus Gen 2 Autonomia fino a 285 minuti Dreame D10 Plus Gen 2 è un robot 2 in 1 con svuotamento automatico, aspirazione 6000Pa, LiDAR, rilevamento ostacoli e autonomia fino a 285 minuti. Svuotamento automatico con sacchetto da 4L € 222 su Amazon

Il Dreame D10 Plus Gen 2 è il robot aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1 pensato per offrire una pulizia completamente automatizzata, potente e personalizzabile. Dotato di un sistema di svuotamento automatico con sacchetto da 4L, garantisce fino a 90 giorni di utilizzo senza interventi manuali, rivoluzionando la gestione della polvere in casa. Grazie alla tecnologia Vormax, il D10 Plus Gen 2 raggiunge una potenza di aspirazione fino a 6000Pa, con quattro livelli regolabili. L’innovativa spazzola in gomma flessibile cattura peli di animali e polvere in profondità, riducendo al minimo i grovigli, perfetta per tappeti e moquette. Il sistema di pulizia 2 in 1 combina aspirazione e lavaggio: il serbatoio dell’acqua da 150 ml offre tre livelli di umidità regolabili, mentre il contenitore della polvere trattiene lo sporco in modo efficiente, evitando perdite e cattivi odori. Grazie alla navigazione LiDAR intelligente con tecnologia Pathfinder, il robot mappa l'ambiente in modo preciso, evita ostacoli in tempo reale e crea mappe intuitive modificabili tramite app. Supporta abitazioni a più piani, confini virtuali e zone “no-mop”, garantendo una pulizia mirata e personalizzata. Con un’autonomia fino a 285 minuti, è ideale anche per case di grandi dimensioni. Il controllo tramite app Dreamehome consente una gestione completa, anche da remoto.