Samsung AI Days: l'Intelligenza Artificiale nel quotidiano degli italiani

Il 28 maggio 2024, Samsung Electronics Italia ha presentato l'evento "Samsung AI Days" presso la rinnovata Samsung SmartThings Home a Milano. Questo evento, a cui abbiamo partecipato, ci ha offerto un'occasione unica per esplorare il potenziale trasformativo delle tecnologie di Intelligenza Artificiale (AI) nella vita quotidiana, attraverso una serie di interventi e dimostrazioni pratiche. La giornata ha messo in luce non solo le innovazioni tecnologiche, ma anche il rapporto degli italiani con l'AI, basato su una ricerca commissionata da Samsung.

La visione di "AI for All"

Eugenio Zuccarelli, Data Scientist e autore del libro "Intelligenza Artificiale: Come usarla a favore dell’Umanità", ha aperto l'evento in collegamento da New York. Zuccarelli ha evidenziato l'impatto dell'AI non solo nelle aziende ma anche nella vita quotidiana delle persone. Ha portato esempi concreti dagli Stati Uniti, dove l'AI sta guidando una rivoluzione sociale, prevedendo che presto anche l'Italia sperimenterà simili trasformazioni.

Irene Di Deo, Ricercatrice Senior dell’Osservatorio dell’Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, ha poi delineato gli attuali trend di mercato dell’AI. Ha sottolineato come la Generative AI (GenAI) abbia catturato l'interesse non solo degli esperti del settore ma anche del pubblico generale, evidenziando la necessità di soluzioni AI pronte all'uso per i consumatori finali.

Interventi chiave

I vice presidenti di Samsung, Nicolò Bellorini (Business Mobile eXperience), Bruno Marnati (Audio Video), e Daniele Grassi (Home Appliances), hanno ampiamente discusso il concetto di "AI for All". Questa visione pone l'utente al centro, mirata a migliorare la vita rendendola più comoda, efficiente e piacevole.

Trend Radar: italiani e Intelligenza Artificiale

La ricerca Trend Radar ha fornito una panoramica sul rapporto degli italiani con l’AI, evidenziando i loro livelli di conoscenza, percezione e atteggiamento. Il 58% degli italiani non ha una chiara comprensione dell'AI, con la Generazione Z che risulta essere la più preparata (55%), seguita dai Millennial (49%) e dalla Generazione X (GenX) (37%). I Boomer sono, come prevedibile, quelli con meno conoscenze sull’argomento.

Nonostante la conoscenza limitata, l'atteggiamento generale verso l'AI è positivo: il 79% degli italiani vede l’AI come un alleato nella vita quotidiana e il 65% ritiene che migliorerà la nostra vita. L’AI è percepita come un'innovazione in grado di semplificare l'uso della tecnologia (84%) e di rendere la vita più sostenibile riducendo i consumi energetici (71%).

Utilizzo dell’AI

L'AI viene utilizzata dagli italiani principalmente per:

Produttività : Nello studio e nel lavoro, per la ricerca di informazioni (32%), gestione di informazioni (25%) e creazione di contenuti (24%).

: Nello studio e nel lavoro, per la ricerca di informazioni (32%), gestione di informazioni (25%) e creazione di contenuti (24%). Intrattenimento e tempo libero : un ruolo centrale per il 26%, con usi frequenti nell’apprendimento delle lingue (28%), gestione dell’agenda (27%) e suggerimenti di contenuti personalizzati per TV e musica (23% e 21% rispettivamente).

: un ruolo centrale per il 26%, con usi frequenti nell’apprendimento delle lingue (28%), gestione dell’agenda (27%) e suggerimenti di contenuti personalizzati per TV e musica (23% e 21% rispettivamente). Viaggi: traduzioni simultanee (38%), ricerca di informazioni utili (33%) e pianificazione dei viaggi (26%).

Dispositivi con AI

Gli italiani identificano lo smartphone (54%) e il laptop (44%) come i dispositivi su cui l'AI ha maggiore impatto. Seguono gli elettrodomestici (27%), gli Smart TV (17%), gli smartwatch (11%) e i tablet (7%). Tra gli elettrodomestici, i robot per le pulizie (49%), le lavatrici (32%) e i frigoriferi (29%) sono considerati i più beneficiati dall’AI.

Vantaggi dell’AI

Infine, gli italiani riconoscono diversi vantaggi dell'AI, tra cui:

Risparmio di tempo : per il 48% degli intervistati.

: per il 48% degli intervistati. Risparmio di risorse : indicata dal 35% del campione.

: indicata dal 35% del campione. Risparmio energetico: per il 32%.

La democratizzazione dell’AI secondo Samsung

L'evento Samsung AI Days ha, infine, messo in luce l'impegno di Samsung nella democratizzazione dell’AI, integrandola in vari dispositivi per rispondere alle diverse esigenze degli utenti. La tecnologia AI di Samsung mira a migliorare la vita quotidiana, dalla comunicazione senza barriere culturali e linguistiche grazie alla Galaxy AI, alla gestione intelligente della casa con gli elettrodomestici connessi di SmartThings.

Smartphone e dispositivi mobili : la Galaxy AI offre esperienze personalizzate che migliorano la produttività, la creatività e la comunicazione come la traduzione in simultanea e le funzionalità Circle to Search.

: la Galaxy AI offre esperienze personalizzate che migliorano la produttività, la creatività e la comunicazione come la traduzione in simultanea e le funzionalità Circle to Search. TV : funziona come un hub centrale, connesso a tutti i dispositivi compatibili con la smart home. Inoltre, è dotato di funzionalità AI come l'upscaling di immagini fino all'8K, il miglioramento dell'audio in base al contenuto e l'ottimizzazione per il risparmio energetico.

: funziona come un hub centrale, connesso a tutti i dispositivi compatibili con la smart home. Inoltre, è dotato di funzionalità AI come l'upscaling di immagini fino all'8K, il miglioramento dell'audio in base al contenuto e l'ottimizzazione per il risparmio energetico. Elettrodomestici: dotati di AI, questi dispositivi anticipano le esigenze degli utenti, ottimizzano le prestazioni e offrono un maggiore controllo tramite la connettività SmartThings.

Tirando le somme

I Samsung AI Days rappresentano un'importante tappa nel viaggio di Samsung verso la democratizzazione dell'AI: è emerso chiaramente come l’AI possa migliorare la produttività, la creatività e l'efficienza nella vita quotidiana di noi tutti. L'evento ha, infatti, sottolineato l'importanza di rendere l'AI accessibile, rispondendo alle esigenze dei consumatori e anticipando i trend di mercato.