Le soundbar sono diventate molto in voga in questi ultimi anni, sia per via della loro estetica che è divenuta molto più moderna e adattabile a qualsiasi soggiorno o ufficio sia per le qualità audio, ove alcune di esse hanno dimostrato di essere molto soddisfacenti dal punto di vista sonoro. Tra queste, la Sony HT-SF150 rappresenta un buon entry level per coloro che cercano un miglioramento per le proprie sessioni di gioco e film.

Per l’occasione l’abbiamo provata, testandola in diverse situazioni e con svariati prodotti d’intrattenimento, dai videogiochi alle pellicole fino alla musica riproducibile attraverso il Bluetooth. In generale siamo davanti a un ottimo dispositivo, forse non proprio adatto al gaming, ma un bel modo per migliorare l’audio del proprio TV a un prezzo conveniente.

Sony HT-SF150, come è fatta

La Sony SF-150 è una soundbar entry level dal peso di 2,4 Kg e dimensioni pari a 8,8 x 90 x 6,4 cm. Non particolarmente grande ed esteticamente minimale con bordi curvi; il suo colore grigio scuro la rende facilmente adattabile per qualsiasi soggiorno, anche se attrae molta polvere, di conseguenza una pulizia continuativa è sempre consigliata.

La soundbar è a due canali e ciò significa che presenta due speaker anteriori in grado di diffondere la musica in maniera più coerente. A migliorare l’audio ci pensa lo speaker Bass Reflex, adatto per i bassi potenti; in totale abbiamo ben 120 W di potenza complessiva.

Nella parte posteriore sinistra è possibile trovare gli ingressi per una porta HDMI ARC (utile per non collegare nessun cavo ottico aggiuntivo qualora il nostro TV lo supportasse), un ingresso audio ottico (il cavo è presente nella confezione) e una porta USB Type A. Sempre nella parte posteriore, ma a destra, troviamo invece l’attacco per l’alimentatore.

L’installazione è rapida e veloce: una volta collegato il tutto ci basta, infatti, selezionare il canale audio corrispondente sulla nostra TV, per il resto è possibile utilizzare un telecomando presente nella scatola che aiuta a gestire il volume della soundbar senza nessun tipo di problema. Ovviamente, sono presenti anche dei tasti a sfioramento posti sopra il dispositivo, come è facilmente individuabile un LED blu frontale che aiuta nel capire quale modalità abbiamo attivato.

Sony HT-SF150, la nostra esperienza

Messa subito alla prova con delle pellicole, la soundbar ha dimostrato di saper ben migliorare l’audio del nostro TV 4K a medio-basso budget, dimostrando un livello sonoro sia con film d’azione quali Top Gun, Matrix e Avengers sia con opere più tranquille come Forrest Gump o Una Settimana da Dio; il merito di questo va anche alla tecnologia S-Force PRO Front Surround, la quale emula i campi sonori di stile cinematografico. Chiaramente una volta provato il confronto con un televisore di medio-alta fascia le cose cambiano, constatando una componente audio vagamente simile. Tutto nella norma considerando il prezzo di partenza di questa soundbar.

Con i videogiochi, tuttavia, non abbiamo ottenuto altrettanti buoni risultati: a volte l’audio era in ritardo di circa 1 o 2 ms, ma ciò che è più deludente è la mancanza di una modalità gaming capace di far risaltare maggiormente i bassi degli sparatutto o di altre esperienze. Infatti, le modalità audio presenti sono automatico, cinema, musica e standard.

Diverso il discorso per la musica: grazie alla modalità Bluetooth possiamo collegare facilmente qualsiasi smartphone per ascoltare in maniera più nitida i nostri brani preferiti. In caso non sfruttassimo abbonamenti musicali, è possibile comunque collegare una chiavetta USB Type A in grado di leggere MP3, WAV e WMA.

Conclusioni

La Sony SF-150 ci ha convinto ed è senza dubbio un buon entry level per tutti coloro che non dispongono di un TV top di gamma. Per soli 100 euro vi portate a casa una soundbar che consente di ottenere un netto miglioramento sonoro rispetto a un TV sotto i 1000 euro, con la possibilità di sfruttarla anche come cassa bluetooth per riprodurre a piacimento la propria musica. Con i videogiochi soffre un po’, anche a causa della mancanza di una vera modalità gaming, ma per i film è assolutamente consigliata.