SpaceX sta per segnare un nuovo record con il razzo più riutilizzato della storia

SpaceX si prepara a lanciare uno dei suoi razzi Falcon 9 per la ventesima volta nelle prossime settimane. L'impresa evidenzierà il successo di SpaceX nel creare un sistema di lancio riutilizzabile che sta rivoluzionando le missioni orbitali.

SpaceX riutilizza i suoi razzi Falcon 9 facendoli atterrare in verticale al sito di lancio. Vengono poi controllati e ricondizionati prima del loro volo successivo. Il razzo Falcon 9 con il numero di serie 1061 ha effettuato il suo primo volo il 15 novembre 2020, lanciando la prima missione operativa che coinvolgeva la capsula Crew Dragon e quattro astronauti in un volo verso la Stazione Spaziale Internazionale. Ha anche lanciato la missione Crew-2 con quattro astronauti nell'aprile 2021. Il volo più recente del razzo è avvenuto il 23 febbraio, e con un tempo di recupero per i voli recenti di circa 40 giorni - e una volta di soli 25 giorni - la sua missione che segnerà un nuovo record non dovrebbe essere troppo lontana.

Foto di <a href="https://unsplash.com/it/@lanirudhreddy?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">ANIRUDH</a> su <a href="https://unsplash.com/it/foto/PSDEqr7lE7k?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Unsplash</a>

Il razzo 1061 condivide attualmente il record di 19 lanci con il razzo 1058, ma le operazioni di quest'ultimo sono state interrotte bruscamente dopo che è caduto nell’oceano a dicembre dello scorso anno. Naturalmente, è possibile che un altro razzo Falcon 9 possa superare il 1061, poiché i razzi 1060 e 1062 hanno volato ciascuno 18 volte, mentre il 1067 è decollato 17 volte. SpaceX ha sei missioni Falcon 9 previste per il resto di marzo e almeno tre per aprile.

SpaceX usa Falcon 9 principalmente per dispiegare satelliti in orbita terrestre bassa, così come per i voli da e verso la Stazione Spaziale Internazionale. Al lancio il Falcon 9 ha una spinta di circa 5,5 milioni di libbre, con i suoi 27 motori che creano una forza pari a circa 18 aerei 747.

Se volete saperne di più, potete vedere tutti i lanci effettuati da SpaceX sul sito web dell'azienda, a questo indirizzo.