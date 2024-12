Tessa: la nuova frontiera della tracciabilità del vino italiano

Il settore vitivinicolo italiano segna un importante passo avanti con l'introduzione di Tessa, un software innovativo progettato per la certificazione dei vini a Denominazione di Origine. Frutto della collaborazione tra Valoritalia, leader nella certificazione agroalimentare, EOS Solutions e Microsoft, Tessa rappresenta una rivoluzione tecnologica per migliorare l'efficienza e la sicurezza dell'intera filiera produttiva.

Tessa si basa sulle avanzate tecnologie Dynamics 365 di Microsoft, come Business Central, Power Platform, Power BI e Customer Service, implementate da EOS Solutions. Grazie a queste soluzioni, Valoritalia ottimizza i processi di certificazione, riduce i tempi operativi e garantisce una tracciabilità più accurata. La piattaforma supporta anche l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale, che offre vantaggi significativi, tra cui la riduzione del rischio di frodi e l'analisi predittiva dei dati per migliorare la sostenibilità e l'efficienza produttiva.

“Abbiamo scelto EOS Solutions e le tecnologie Microsoft per la loro eccellenza e per l'opportunità di evolvere verso soluzioni sempre all'avanguardia,” afferma Francesco Liantonio, Presidente di Valoritalia. “Tessa è una piattaforma flessibile e adattabile che ben si integra con i nostri piani futuri.”

Con Tessa, tutti gli attori della filiera, dai Consorzi di Tutela alle singole imprese, possono beneficiare di servizi più efficienti e sicuri. La piattaforma centralizza i processi, migliora la comunicazione interna e offre accesso immediato alle informazioni. Nel 2023, Valoritalia ha certificato 219 denominazioni, monitorando 17,7 milioni di ettolitri di vino e oltre due miliardi di bottiglie, per un valore complessivo di 9,2 miliardi di euro.

Il sistema, inoltre, velocizza operazioni chiave come i controlli in campo e in cantina, le analisi chimiche e la gestione dei Contrassegni di Stato. La piattaforma è già predisposta per aggiornamenti futuri grazie al modello SaaS, che garantisce elevata sicurezza e conformità normativa.

Attilio Semenzato, Presidente di EOS Solutions, sottolinea il valore del progetto: “Questo è un esempio concreto di come la trasformazione digitale possa apportare innovazione e benefici tangibili anche in contesti complessi come quello vitivinicolo.” Valentina Buttaroni di Microsoft aggiunge: “Tessa dimostra come la tecnologia possa elevare il Made in Italy, garantendo trasparenza e affidabilità nei processi di certificazione.”

Con Tessa, Valoritalia non solo consolida la sua leadership nel settore, ma pone le basi per un futuro sempre più tecnologico e sostenibile, mantenendo alta la qualità e la competitività del vino italiano sui mercati internazionali.