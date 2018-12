TIM, da oggi la Repubblica di San Marino è pienamente coperta dalla rete 5G

TIM e Nokia hanno completato la copertura integrale del territorio della Repubblica di San Marino con la rete 5G a standard 3GPP Rel15, raggiungendo oltre il 99% del territorio e della popolazione e certificando così una delle Repubbliche più antiche d’Europa come il primo Stato 5G d’Europa. Il raggiungimento di questo importante primato è stato annunciato oggi da Andrea Zafferani, Segretario di Stato all’Industria e alle Telecomunicazioni, da Marco Podeschi, Segretario di Stato allo Sport, Cultura e Innovazione della Repubblica di San Marino, Cesare Pisani, Amministratore Delegato di TIM San Marino e da Roberto Vescio, Account Manager Global Services di Nokia.

Nello specifico la copertura è data da otto siti macro che dispongono di antenne a 3500 MHz, e alcuni anche a 26 GHz. A brevissimo si procederà con installazioni di prime small cell 5G per incrementare la copertura in aree con forte presenza. Tutti i siti sono dotati di tecnologia Massive-MIMO, un’antenna capace di gestire contemporaneamente decine di segnali radio in entrata e in uscita, in grado di adattarsi dinamicamente alla posizione dei singoli utenti e alla domanda di traffico. La soluzione “end to end” di Nokia prevede, inoltre, la virtualizzazione di tutte le componenti della rete mobile, incluso l’accesso radio come uno dei primi casi al mondo.

Photo credit - depositphotos.com

Estrema soddisfazione per il raggiunto dell’obiettivo è stata espressa dai Segretari di Stato. “Oggi è un giorno straordinario per il nostro Paese. Siamo il primo Stato in Europa a poter vantare la completa copertura del territorio in 5G. Un risultato importante ottenuto grazie alla collaborazione con il Gruppo TIM e Nokia che ringraziamo per aver creduto nel nostro Paese e per essere riusciti a portare a termine questa sfida”, ha dichiarato Andrea Zafferani Segretario alle Telecomunicazioni.

“Siamo particolarmente orgogliosi dei risultati raggiunti e della collaborazione avviata con il Governo di San Marino”, ha aggiunto Cesare Pisani, Amministratore Delegato di TIM San Marino. “Le Istituzioni sammarinesi hanno saputo cogliere l’importanza di questo momento e ci hanno sostenuto nel nostro percorso verso l’eccellenza contribuendo in maniera determinante al raggiungimento di questo importante risultato”.

Il 5G sarà un fattore abilitante per una serie di servizi in grado di rivoluzionare la vita dei cittadini e imprese, realizzando ambienti in cui tutto sarà più smart e connesso. Grazie a questa nuova tecnologia, TIM si pone l’ambizioso obiettivo di guidare lo sviluppo tecnologico del Paese, avvalendosi di partner qualificati per avviare l’implementazione di servizi di connettività evoluta e in ambito Smart City (pubblica sicurezza, parcheggi, monitoraggio ambientale), sanità, turismo e cultura, oltre ad applicazioni nel campo dei media, dell’education e della realtà virtuale.

Anche in Italia, con l’assegnazione delle frequenze 5G messe in gara dal Ministero per lo Sviluppo Economico, TIM ha svolto un ruolo da protagonista, aggiudicandosi per 2,4 miliardi di euro un blocco a 3700 MHz per 80 MHz totali, un blocco a 26 GHz per 200 MHz totali e due blocchi a 700 MHz. Un risultato che consente a TIM di consolidare la sua posizione di leadership in Italia. Le nuove frequenze acquisite, infatti, rappresentano un asset fondamentale per lo sviluppo futuro dell’azienda e contestualmente per la crescita della digitalizzazione del Paese.

È di oggi infatti anche l’annuncio di una partnership tra TIM ed LG che ha l’obiettivo di valorizzare la capacità di innovazione delle due società al fine di anticipare il lancio congiunto di servizi e terminali 5G in Italia.

TIM supporterà LG nello sviluppo delle soluzioni 5G per il mercato italiano, mettendo a disposizione l’ecosistema di partner degli innovation Hub, il know-how tecnologico con le migliori risorse dei propri centri di ricerca e la disponibilità degli ambienti di test per il 5G.

In occasione del lancio del 5G, TIM e LG realizzeranno importanti attività congiunte di co-marketing per la promozione del terminale LG. LG sosterrà TIM offrendo il supporto tecnico necessario alle attività di sviluppo e test delle soluzioni 5G.