Accessori Volkswagen ID.4 | I migliori del 2021

Volkswagen ha aperto ad un nuovo modo di viaggiare ancora più sostenibile e digitale grazie alla ID.4. Un SUV completamente elettrico con interni spaziosi e progettati in modo intelligente, cosi da offrire a guidatore e passeggeri una sensazionale abitabilità. Nonostante la Casa di Wolfsburg abbia realizzato una vettura completa nella sua totalità, potrete arricchirla ancora di più con l’acquisto dei migliori accessori che abbiamo deciso di selezionare per voi.

Per la creazione di questa guida, abbiamo deciso di affidarci ad Amazon cosicché possiate acquistare e ricevere direttamente a casa gli accessori della ID.4, approfittando sia delle ottime offerte proposte dal noto e-commerce che della garanzia di 24 mesi offerta per ciascun acquisto.

Volete personalizzare la vostra futura auto per migliorare la sua vivibilità? Passare molto tempo a bordo richiede molte volte la necessità di integrare la dotazione di serie con accessori che rendano i viaggi molto più piacevoli. Abbiamo dunque selezionato e creato per voi un elenco con piccoli e grandi accessori che spaziano dall’originalità al comfort, dalla funzionalità alla sicurezza.

I migliori accessori per Volkswagen ID.4

Cavo USB-C Premium

Il cavo USB-C Premium, ideato e realizzato per permettere a ciascun utente di collegare il proprio smartphone al sistema di infotainment dell’auto, è sicuramente uno degli accessori di cui non si può fare a meno. Il cavo originale Volkswagen, disponibile nella versione da 30 e 70 centimetri di lunghezza, vi consentirà di ricaricare in modo semplice il vostro smartphone o collegare i vostri auricolari. Il cavo marchiato Volkswagen presenta un design raffinato grazie al rivestimento in tessuto di alta qualità ed al connettore realizzato in metallo cromato. L’articolo nella versione con lunghezza del cavo di 70 cm è disponibile su Amazon al costo di circa 54 euro.

Cavo Micro USB Premium

Tra le tipologie di accessori dedicata alla ricarica e alla sincronizzazione dei dispositivi mobili a bordo della vettura è presente anche il cavo Micro USB Premium da USB-C a micro USB. Ideale sia per la ricarica in auto che in ufficio, questo cavo vi permetterà di liberarvi dalla paura che la batteria del vostro dispositivo si possa scaricare completamente mentre siete fuori casa. Il cavo originale Volkswagen da 70 centimetri è disponibile su Amazon al costo di 56 euro.

Cavo USB-C / Apple Lightning

Possedete diversi device del mondo Apple, come AirPods e iPhone? Il cavo USB-C a Apple Lightning da 30 cm potrà aiutarvi a collegare ad una porta USB-C i dispositivi mobili mentre siete in viaggio. Volkswagen ha infatti realizzato questo cavo per permettere di utilizzare funzioni come CarPlay nell’App-Connect in maniera semplice e veloce. Se siete interessati all’acquisto, l’accessorio è disponibile su Amazon a 56 euro.

Modulo base espandibile

Viaggiare in piena comodità e vivere in modo funzionale la propria ID.4 grazie agli accessori Volkswagen, ideati per un maggiore comfort e per garantire una migliore esperienza di guida, sarà sicuramente più semplice. Grazie al modulo base espandibile con diversi inserti extra, potrete avere a disposizione un supporto facile da montare. Nel dettaglio, il sistema modulare è costituito da un modulo base da fissare alla struttura dei poggiatesta dei sedili anteriori e da moduli accessori disponibili separatamente. Con l’acquisto del modulo base, disponibile su Amazon a circa 37 euro, potrete avere a portata di mano un elemento indispensabile per agganciare alcuni accessori come l’appendiabiti portatile o il porta tablet orientabile.

Appendiabiti per modulo base

Cercate un modo per trasportare i vostri abiti in macchina senza rovinarli? Tra gli accessori disponibili sul mercato non potevamo non includere l’appendiabiti per modulo base da viaggio. Il montaggio della gruccia sulla base portante del poggiatesta avviene con un semplice sistema a clic, e grazie al gancio integrato potrete utilizzare l’accessorio anche al di fuori del veicolo. Se siete interessati all’acquisto, l’articolo è disponibile su Amazon a circa 74 euro.

Supporto iPad Mini per modulo base

Mantenere l’abitacolo in ordine e renderlo ancora più funzionale con un adeguato supporto per dispositivi mobili del mondo Apple sarà sicuramente più semplice grazie agli accessori ideati per il sistema modulare da viaggio. Il supporto iPad Mini per modulo base vi permetterà di utilizzare anche un dispositivo elettronico in completa sicurezza mentre siete in viaggio. L’ iPad Mini potrà inoltre essere posizionato sotto il poggiatesta in due posizioni regolabile, verticale e orizzontale, a seconda delle vostre esigenze. L’articolo è attualmente disponibile su Amazon a circa 164 euro.

Supporto tablet per modulo base

Il supporto tablet per modulo base vi consentirà di posizionare il vostro device in maniera semplice, permettendo ai passeggeri di guardare un film in completa autonomia. Realizzato in plastica resistente, l’accessorio è disponibile su Amazon al costo di circa 99 euro.

Coprisedile

Se volete garantire la massima protezione dei sedili e dello schienale della vostra ID.4, non potrà mancare tra i vostri accessori un coprisedile realizzato in materiale resistente e facile da pulire. Le apposite tasche presenti sulla parte inferiore offrono anche maggiore spazio per conservare e mantenere in ordine tanti piccoli oggetti indispensabili a bordo durante i viaggi. Il coprisedile originale Volkswagen non è solo bello da vedere ma è anche pratico. Se volete procedere all’acquisto, il costo offerto su Amazon è di circa 58 euro.

Set copri pedaliera

Volete proteggere la vostra auto nei minimi dettagli? Il set copri pedaliera è realizzata in acciaio inox inossidabile con rivestimento antiscivolo. Oltre al facile montaggio vanta di un design minimal, sportivo ed elegante. Il prodotto, progettato per vetture con cambio automatico DSG, è disponibile su Amazon a 129 euro.

Inserto divisorio per vano bagagli

Se volete suddividere il vano bagagli ed evitare lo scivolamento del carico durante la guida, l’inserto divisorio per vano bagagli è pensato per essere posizionato liberamente lungo i bordi esterni del piano di carico con fermagli a morsetto che grazie all’apposita asta telescopica garantisce una posizione ferma e sicura del carico. Il modulo originale Volkswagen è disponibile su Amazon al costo di circa 120 euro.

Set bulloni di sicurezza per pneumatici

Non sapete come proteggere le gomme del vostro veicolo dai furti? Per farlo abbiamo deciso di includere in questa guida il set di bulloni di sicurezza per pneumatici originale Volkswagen, efficienti e di qualità. Oltre a proteggere i vostri cerchi da eventuali furti, la serratura è stata progettata per essere protetta da una calotta che ne garantisce una funzionalità costante anche nel tempo. Il contenuto della confezione include 4 viti per ruote, 4 copri bulloni e 1 gancio estraibile. Nel dettaglio, la dimensione di ciascun bullone è pari a M14 x 1,5 x 27. Il tutto è disponibile per l’acquisto al prezzo scontato di circa 40 euro.

Set di custodie per pneumatici

Con un apposito set di custodie per pneumatici il trasporto a bordo della vostra auto o il cambio gomme di stagione non sarà più un problema. Le custodie pensate da Volkswagen offrono infatti considerevoli vantaggi sia per proteggere le gomme dalle intemperie, sia per permettervi di trasportarle senza il rischio di sporcare il bagagliaio con residui di fango. Il set Volkswagen che abbiamo scelto è realizzato in poliestere di elevata qualità ed adatto a pneumatici e ruote complete fino a 18 pollici. Se siete interessati all’acquisto, il prezzo offerto da Amazon è pari a 38 euro.

Cavo di ricarica elettrica Mode 2

Sono tante le tipologie di cavi per la ricarica di un veicolo elettrico ormai presenti sul mercato. Per questa guida abbiamo deciso di selezionare e consigliarvi il cavo di ricarica elettrica Mode 2 dedicato a vetture elettriche standard di tipo 2. Il cavo di alimentazione può trasmettere energia con potenza massima fino a 3,6 kW. Molto comodo il display che permette di leggere sia la carica che modificare le impostazioni tramite pulsante centrale. Se siete interessati, il cavo è attualmente disponibile su Amazon a 159 euro.

Come scegliere i migliori accessori per Volkswagen ID.4

La scelta di soluzioni affidabili e vantaggiose, indispensabili per ottimizzare gli spazi del veicolo e permettervi di vivere anche i viaggi più lunghi con il massimo comfort e totale sicurezza richiede un’attenta valutazione dei prodotti in fase di acquisto. A nostro parere è fondamentale tenere sempre in considerazione esclusivamente prodotti dagli standard qualitativi più elevati congiuntamente ad un’adeguata compatibilità dei prodotti che si selezionano nella vasta gamma offerta dal mercato, per evitare che il prodotto acquistato sia infine incompatibile con la vostra auto. Qualità e sicurezza, oltre al tocco di design moderno, sono dunque alcuni punti chiave su cui porre maggiormente l’attenzione. Nella realizzazione della nostra guida, al fine di aiutarvi in una scelta finale migliore e consapevole, abbiamo cercato di selezionare elementi premium, partendo da accessori minimali ma essenziali come un cavo USB, per finire con accessori utili per la ricarica del veicolo.