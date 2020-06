Amazon e la guida autonoma: acquista la startup Zoox

Nuovo passo in avanti di Amazon verso lo sviluppo di tecnologie per la guida autonoma. Il colosso dell’e-commerce sta infatti per ufficializzare l’acquisto della startup Zoox. Non si tratta del primo investimento che la società di Bezos effettua nel mondo della guida autonoma: lo scorso anno ha investito 530 milioni di dollari in Aurora.

Un miliardo di dollari

Amazon avrebbe acquistato Zoox per una cifra di poco superiore al miliardo di euro. L’azienda è stata fondata nel 2014 e recentemente ha dovuto affrontare diverse incertezze a causa della crisi generata dalla pandemia di Sars-Cov2. Molti investitori hanno perso interesse nei confronti di una tecnologia che per ora non ha proposto soluzioni rivoluzionarie.

L’interesse di Amazon certifica la volontà della società di diversificare i propri interessi anche nel mondo delle tecnologie legate all’automotive. La guida autonoma resta la sfida del prossimo futuro: fin quando non sarà sviluppato un’affidabile intelligenza artificiale, le applicazioni potranno essere solo a scopo sperimentale e dimostrativo.