Audi non si ferma mai e continua a lavorare alla sua gamma di veicoli elettrici: l’ultima novità riguarda Audi Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron, in arrivo sul mercato nella versione Model Year 2023, ai quali è stato modificato il sistema di recupero dell’energia in frenata, un aspetto tecnico importantissimo sui veicoli elettrici e che permette di aumentare sensibilmente l’autonomia del veicolo.

Per migliorare il sistema di frenata rigenerativa Audi ha sviluppato un software in grado di valutare in una frazione di secondo se è necessario frenare utilizzando il motore elettrico o i freni idraulici, o una combinazione dei due: stando a quanto affermato da Audi, nel 90% dei casi la frenata avviene tramite il motore elettrico che svolge la funzione di alternatore ricaricando la batteria.

Questa importante novità si traduce in un aumento di autonomia che può sembrare risibile, 12 km, ma si tratta di un dettaglio tecnico importante da cui partire per costruire auto sempre più efficienti: l’aumento di autonomia arriva anche ad aggiungere 26 km sulla versione 50 e-tron quattro, quella con motore elettrico da 299 cavalli.

Per quanto riguarda la gamma Sportback, è in arrivo a listino la nuova versione 45 e-tron quattro con motore da 265 cavalli e 425 Nm di coppia, con trazione integrale: grazie a questa configurazione il SUV elettrico di Audi è in grado di scattare da 0 a 100 in 6,9 secondi, e di percorrere più di 500 km sul ciclo WLTP grazie alla batteria da 82 kWh. Il prezzo di partenza è fissato a 58.950 euro.

Infine, l’ultima grande novità si chiama Audi Functions on Demand: grazie a questo sistema sarà possibile attivare in abbonamento alcune funzioni della propria Audi, ma solo per un periodo di tempo limitato. Tra le varie opzioni disponibili per l’acquisto abbiamo il cruise control adattivo con limitatore di velocità, il pacchetto MMI con sistema di navigazione integrato e il virtual cockpit plus da 10,25 pollici.