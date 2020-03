Bacalar, la nuova auto Bentley, verrà rivelata domani in diretta

Il modello limitato di Bentley, che doveva essere presentato durante il Salone di Ginevra, verrà rivelato domani mattina su YouTube alle 9.30 (ora italiana). La vettura si chiamerà Bacalar e sarà una decappottabile a due posti: dagli anni ’30 questa è la seconda volta che un’auto simile viene prodotta dallo stabilimento di Crewe.

Con una forma molto simile al concept EXP 100 GT (dalla quale la Bacalar prende ispirazione), sembra che l’auto faccia parte del settore alto delle Grant Tourer che Bentley vuole produrre (e che ha annunciato lo scorso anno). La Bacalar verrà venduta sotto al brand Mulliner, e avrà un costo di 1.5 milioni di sterline. Ovviamente, la Bacalar verrà prodotta in un numero di pezzi molto limitato, e questo permetterà di rendere ogni pezzo di questa serie altamente personalizzato per il compratore (tendenzialmente collezionisti d’auto).

Bentley ha detto che i modelli costruiti a mano – come la Bacalar – sono il futuro del coachbuilding, e permetteranno di utilizzaare materiali sostenibili e etici. Per quanto riguarda la sua ispirazione, l’auto prende dalla EXP 100 GT la forma, quella di una coupé molto larga, con degli spazi interni ben strutturati e che enfatizzano la luce esterna. Domani scopriremo inoltre, sempre per quanto riguarda il design, se l’auto avrà gli iconici sportelli con apertura a forbice.