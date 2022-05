Nel corso degli ultimi anni il settore automotive è riuscito a sviluppare apposite tecnologie in grado non solo di soddisfare le preferenze degli utenti ma anche di modificare l’estetica del veicolo. Prendiamo l’esempio della iX Flow, vettura realizzata dalla casa automobilistica BMW, che in grado di cambiare colore con la semplice pressione di un pulsante.

In occasione del CES 2022, Adrian van Hooydonk, responsabile design del Gruppo BMW sottolineava come la iX Flow sia nata come progetto di ricerca e di design avanzato, che riflette il modo di pensare orientato al futuro per cui BMW è conosciuta.

Dopo aver mostrato le potenzialità di un’auto capace di cambiare colore a comando, arriva ora il cambio cromatico con la sola forza del pensiero. Risultato ottenuto dalla collaborazione tra BMW Group e la start-up bavarese Brainboost. Non a caso, la neurotecnologia ha reso possibile il collegamento tra l’auto e il cervello dei soggetti che hanno partecipato all’iniziativa svoltasi durante l’evento rad°hub, attraverso un elettroencefalografo in grado di registrare l’attività celebrale. A far cambiare il colore della carrozzeria della speciale BMW iX è un’apposita pellicola che contiene milioni di capsule colorate stimolate dai segnali elettrici inviati dall’elettroencefalografo. Nello specifico, i pigmenti bianchi hanno una carica negativa mentre quelli neri una carica positiva.

L’intento è stato quello di rilassare i partecipanti e rendere stabile il colore della BMW iX Flow. A dettare il colore del veicolo è dunque l’umore del soggetto; a seconda dell’input e dell’attività celebrale l’auto assume gradazioni cromatiche diverse. Inevitabilmente, la creazione di un ambiente rilassato e di un’esperienza di guida del tutto personalizzata, secondo BMW Group potrebbe migliorare la vita dell’utente anche anche una volta scesi dall’auto.

I modelli di colore della BMW iX Flow reagiscono all’attività cerebrale e riflettono il livello di attività. Una volta che il cervello è a riposo, anche i cambiamenti degli schemi su iX Flow diventano più calmi e ritmici, ha cosi spiegato l’esperimento Philipp Heiler, CEO di Brainboost.