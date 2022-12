La Neue Klasse di BMW è sempre più vicina all’arrivo sul mercato e una volta completati i lavori sulla nuova piattaforma per veicoli elettrici il marchio bavarese si occuperà di declinare i vari modelli in versioni Standard Range e Long Range, oltre che in configurazioni a motore singolo o doppio, un po’ come fatto da Tesla in questi anni.

La notizia ci giunge dal forum BimmerPost, più precisamente dall’utente ynguldyn che in passato si è rivelato essere molto preciso sui rumor riguardanti BMW: “BMW utilizzerà un approccio simile a quello di Tesla per i nuovi modelli della Neue Klasse, differenziandoli in base al range e alla configurazione di motori.”

Secondo l’utente, il primo esperimento in questo senso sarà fatto con il SUV elettrico BMW iX3 di seconda generazione: sarà proposto in due versioni Standard Range con trazione posteriore (motore singolo sull’asse posteriore) e trazione integrale (doppio motore, uno per asse), oltre a una versione Long Range con trazione integrale e a una versione M Performance, anch’essa con trazione integrale. Vogliamo sottolineare ancora una volta come queste informazioni siano frutto di rumor, pertanto gli va dato il giusto peso in attesa di conferme ufficiali.

Di per sé la notizia ci sembra più che logica: proprio come per i modelli endotermici, anche sui modelli elettrici è necessaria una varietà in termini di prestazioni e prezzi, perché non tutti sono interessati ad acquistare l’auto più potente e costosa del listino. Realizzando modelli con batterie più piccole e motori meno potenti si possono ridurre i costi di produzione e quindi il prezzo di vendita, così da poter ampliare il proprio mercato di riferimento.

Per ora non ci resta che attendere l’arrivo dei primi modelli della Neue Klasse di BMW: l’imminente Consumer Electronics Show di Las Vegas, che si svolgerà tra il 5 e l’8 gennaio 2023, farà sicuramente luce su alcune delle strategie elettriche della casa tedesca.