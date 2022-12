Revocare a vita la patente a chi commette gravi infrazioni alla guida e se sotto l’effetto di alcol o droghe: è questa l’ultima proposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che durante la presentazione in Senato del Rapporto Dekra 2022 sulla sicurezza stradale ha ribadito l’importanza della prevenzione.

Considerando che il Codice della Strada è stato aggiornato l’ultima volta a fine 2021, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dunque proposto di aprire un tavolo tecnico entro fine anno per lavorare sul Codice della Strada.

Ritengo fondamentale portare l’educazione stradale sui banchi di scuola, istruire i ragazzi fin da giovanissimi sul rispetto delle regole e sulla sicurezza. La prevenzione è la prima arma. Poi c’è l’aspetto repressivo, pure fondamentale, sul quale bisogna intervenire: le sanzioni economiche sono un deterrente, ma credo che vadano rivisti anche i termini temporali. La revoca a vita della possibilità di guidare credo possa e debba essere considerata, nei casi più gravi. Trovo, infine, interessante l’ipotesi di una patente graduale in cui la persona è aggiornata, accompagnata e informata. Senza dimenticare che occorre rendere più sicura la mobilità sulle due ruote, in particolare imponendo l’uso del casco e la targa sui monopattini per consentire l’identificazione del mezzo.