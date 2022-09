Ford sta provando a dare una scossa al mercato delle auto elettriche negli Stati Uniti cambiando la sua strategia di vendita: secondo un recente report di Inside EV la compagnia avrebbe comunicato ai suoi rivenditori un nuovo regolamento da rispettare per vendere auto elettriche. In caso di non ottemperanza, Ford impedirà ai suoi rivenditori di vendere auto elettriche per evitare episodi in cui il cliente viene ingannato dando informazioni non chiare o vendendo a prezzi troppo alti.

L’obiettivo di Ford è molto semplice: vendere online il più possibile, produrre praticamente su ordinazione senza nessun tipo di inventario di auto, e soprattutto un prezziario che sia trasparente e chiaro, senza sorprese ma senza nemmeno possibilità di negoziazione. Insomma, il sogno di Ford è quello di venderci delle auto elettriche senza nemmeno farci uscire di casa.

La nuova divisione di Ford dedicata alle auto elettriche, chiamata ‘Model e‘, porta con sé tante nuove regole, alcune ferree, altre un po’ meno: per esempio, l’idea del prezzo chiaro e fisso è valida solo per la vendita online, mentre il rivenditore sarà comunque autorizzato a praticare il prezzo che desidera. Secondo Ford, avendo a disposizione il prezzo chiaro ed evidente online, il cliente intenzionato ad andare in concessionario sarà meno a rischio di fregature.

Inoltre, per diventare un rivenditore ufficiale Ford Model e sarà obbligatorio installare almeno una colonnina di ricarica pubblica in corrente continua; il costo della certificazione ‘Model e’ può essere particolarmente proibitivo per molti rivenditori, dato che si parla di cifre che possono superare 1 milione di dollari.

Ford sta forzando la mano ai propri rivenditori con questa iniziativa: o ti adatti, ci dimostri di voler vendere auto elettriche nel migliore dei modi, oppure ti tagliamo fuori e potrai limitarti a vendere auto endotermiche, almeno fino al ban previsto nel 2035. Staremo a vedere chi la spunterà, ma qualcosa sta cambiando su come si comprano le auto.